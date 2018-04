Boze aandeelhouders willen af van KPMG

Het uitbreken van een opstand van aandelenhouders dreigde KPMG twee belangrijke klanten te kosten: de Amerikaanse bank Wells Fargo en conglomeraat General Electric. Aandeelhouders hebben kritiek op de jaarrekeningcontrole bij de twee in problemen verkerende bedrijven, zo meldt de Financial Times. De opstand bij Wells Fargo is inmiddels bezworen.

Adviseurs van aandeelhouders zoals Glass Lewis en ISS hebben de bedrijven opgeroepen KPMG te vervangen door een andere accountant. Deze week hebben de twee bedrijven hun aandeelhoudersvergaderingen, waar herbenoeming van de accountant op de agenda staat. Wells Fargo en GE zijn al lang klant bij KPMG. In het geval van GE gaat de duurt de band al vanaf 1909 en bij Wells Fargo tot 1931. Vorig jaar waren de twee bedrijven goed voor in totaal $200 miljoen omzet bij KPMG.

Schandalen en aansprakelijkheid

Beide bedrijven verkeren in zwaar weer. Wells Fargo wordt achtervolgd door schandalen en heeft z’n zware imagoschade opgelopen. En de waarde van de aandelen van GE’ zijn het afgelopen jaar gehalveerd als gevolg van financiële problemen en aansprakelijksheidskwesties van verkochte activiteiten. GE moest de jaarrekeningen 2016 en 2017 aanpassen, hetgeen leidde tot een daling van de aangepaste operationele winst met 15% over 2017. Bij beide bedrijven doen toezichthouders onderzoek.