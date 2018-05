Is uw kantoor online aanwezig? Denk aan deze 5 onmisbare onderdelen!

In dit digitale tijdperk is het belangrijker dan ooit om aandacht te besteden aan de online aanwezigheid van uw accountancypraktijk. Dit vraagt om meer dan alleen een simpele website met een overzicht van uw diensten en contactgegevens. Er zijn 5 onmisbare onderdelen die van belang zijn bij de online aanwezigheid van uw accountantskantoor.De manieren waarop consumenten en bedrijven onderzoek doen tijdens het inkoopproces, verandert. Steeds meer mensen zoeken op internet naar de producten en diensten die zij nodig hebben. Google zegt in dit verband: “We weten dat 89% van alle gebruikers die geïnteresseerd zijn in b2b-diensten het internet gebruiken voor hun zoekproces.”[1] Hoe ziet uw online aanwezigheid eruit? En, maakt uw accountancypraktijk indruk wanneer potentiële klanten online onderzoek doen?

Musthaves online aanwezigheid

In onze whitepaper komen de volgende onmisbare onderdelen – of musthaves – van een online aanwezigheid aan bod:

Website

Effectieve websites zijn boeiend, eigentijds en relevant voor uw doelgroep. Een moderne website is van cruciaal belang voor een moderne accountancypraktijk. Met een verouderde website loopt u geheid omzet mis. Wordt u gevonden in Google?

Potentiële klanten zoeken op het internet naar informatie. Als uw praktijk niet voorkomt op de eerste pagina met zoekresultaten, bestaat u voor hen niet. Content marketing

Treffen bezoekers boeiende content op uw website aan? In deze whitepaper gaan we in op de noodzaak van kwalitatief hoogwaardige content en op wat dit soort content u op kan leveren. Social media

Uw praktijk kan op diverse manieren profiteren van sociale netwerken. Ontdek hoe u hiermee de beste resultaten kunt boeken. Vermelding in bedrijfsgidsen

Naamsvermelding in lokale bedrijfsgidsen is een belangrijke manier om leads te genereren en offerteaanvragen te ontvangen. Dit is de sleutel tot de groei van uw accountancypraktijk.

Misschien hebt u wel een website, maar bent u er niet helemaal gelukkig mee? Of u bent wel online actief, maar nog niet naar tevredenheid? Hoever u ook gevorderd bent met uw online aanwezigheid of online presence, wij hopen dat deze whitepaper u inzicht biedt in de verschillende manieren waarop u van een online presence kunt profiteren.

