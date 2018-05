Kabinet grijpt opnieuw in bij Belastingdienst 

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) grijpt in bij de hervorming van de Belastingdienst. Dat kan tot nieuwe vertragingen leiden, schrijft hij aan de Tweede Kamer. De problemen bij de modernisering van de Belastingdienst kwamen bijna twee jaar geleden aan het licht. Een vertrekregeling was volledig uit de hand gelopen en de ICT bleek sterk verouderd. De fiscus ging te veel zijn eigen weg, werd na onderzoek geconstateerd.

Daarop greep het vorige kabinet hard in. De fiscus werd onder het ministerie van Financiën geplaatst en onder curatele gesteld. Maar de problemen bij de Belastingdienst zijn hardnekkig en de problemen zijn voorlopig niet opgelost, werd in een nieuw onderzoek in december geconstateerd.

Volgens staatssecretaris Snel blijft het vernieuwingsprogramma overeind, maar is het ”te grootschalig” opgezet. Hij zet nu in op een ”stapsgewijze en beheerste” aanpak. Dat kan volgens hem projecten vertragen.

Een probleem dat blijft spelen is dat meer personeel vertrekt dan voor de vernieuwing kan worden aangetrokken. Ook wordt op ICT-gebied minder voortgang geboekt dan gehoopt. Dat brengt ”de uitvoering van wetgeving in gevaar”, aldus Snel.

