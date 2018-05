Telecombedrijf Lebara weer te laat met jaarrekening

Telecombedrijf Lebara heeft de deadline overschreden voor publicatie van de jaarrekening. Het Nederlandse moederbedrijf Vieo, dat Lebara september vorig jaar overnam en in het bedrijf een aantrekkelijke langetermijn investering ziet, heeft dat laten weten.

Lebara leverde in februari onvolledige cijfers, tot verontrusting van obligatiehouders. Zij willen meer weten over Palmarium, de Zwitserse privé-investeerder achter Vieo. Volgens Vieo is het overschrijden van de datum veroorzaakt door het feit dat Palmarium publieke effecten wil dumpen en vervroegd afbetalen. De investeerder zou Palmarium een kredietfaciliteit van 15 miljoen euro hebben gegeven, maar Vieo zegt die nog niet te hebben aangesproken.

KPMG

Lebara krijgt nu twintig dagen de tijd om gecontroleerde cijfers te leveren. Daarna is het bedrijf, dat gespecialiseerd is in goedkoop prepaid nationaal en internationaal bellen, sms’en en mobiel internetten, officieel in verzuim. Vieo schrijft dat KPMG de cijfers zal controleren, nadat Grant Thornton eerder bedankte voor eer.