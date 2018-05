Geen uitzondering MKB op registerplicht AVG

Een uitzonderingspositie voor het MKB bij de in de nieuwe AVG opgenomen registerplicht zit er niet in, constateren verschillende betrokkenen in het FD. De bepaling gaat een flinke belasting vormen in tijd en geld voor veel kleine ondernemers. De uitzonderingspositie die met een vrijstellingsclausule gecreëerd leek te worden voor kleine ondernemers lijkt in de praktijk weinig betekenis te gaan hebben, verwacht secretaris ICT David de Nood van MKB Nederland.

Onlangs sprak ook de UEAPME, de Europese koepel van nationale MKB-koepels, al haar zorg uit over de ontwikkeling. Volgens de in de AVG opgenomen registerplicht moeten bedrijven vanaf 25 mei bijhouden welke persoonsgegevens ze hebben, wat ze ermee doen, wanneer ze worden weggegooid en hoe ze zijn beveiligd. Een vrijstellingsclausule voor bedrijven met minder dan 250 werknemers leek aanvankelijk uitkomst te bieden, maar die bepaling blijkt veel strenger dan gedacht. Elke vorm van ‘niet-incidentele’ opslag leidt al tot een registerplicht. De Nood verwacht daarom dat de uitzonderingspositie voor geen enkele MKB’er of ZZP’er van toepassing zal zijn. ‘Dit grijpt diep in in de bedrijfsprocessen’, zegt De Nood. ‘De informatie over de wet, onder meer van de AP, is heel complex en juridisch pittig. Mkb’ers moeten dus hulp gaan inroepen en niet iedereen heeft daar de middelen voor.’

Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) noemt het beschermen van privacy en persoonlijke informatie in het dagblad een ‘grondrecht’ en ‘essentieel’. De toezichthouder wil daarom in de handhaving ‘ver’ gaan.

Bron: FD