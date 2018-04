MKB’ers bezorgd over bepaling in AVG

UEAPME, de Europese koepel van nationale MKB-koepels, heeft de nationale privacy-toezichthouders in de EU een brief gestuurd over de nieuwe Privacywet (AVG) die 25 mei ingaat. De initiatiefnemers, waaronder MKB-Nederland, Unizo (Vlaanderen) en Nederland ICT vragen de uitzondering voor het MKB om geen register voor gegevensverwerking op te hoeven stellen voor álle MKB-bedrijven te laten gelden, niet alleen voor bedrijven die incidenteel gegevens verwerken.

De MKB-organisaties zijn bezorgd dat de interpretatie van de definitie ‘incidenteel’ voor problemen gaat zorgen. Een strikte interpretatie zou er volgens de briefschrijvers voor kunnen zorgen dat de uitzonderingspositie voor het MKB verloren gaat. De organisaties stellen daarom een ruimere bepaling voor, en doen als suggestie dat de uitzondering zou kunnen gelden voor alle bedrijven die de verwerking van persoonsgegevens niet als core business hebben.