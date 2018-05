Gele kaart van Nederland tegen Europese winstbelasting

De Tweede Kamer heeft een ‘gele kaart’ getrokken tegen een Europese belasting die met name multinationale techbedrijven zal treffen. Niet zozeer de heffing zelf, als wel het overhevelen van belastingbevoegdheden van Den Haag naar Brussel stuit op bezwaren (subsidiariteit). Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor zo’n ‘internetbelasting’.

De ‘gele kaart’ is de mogelijkheid die nationale parlementen dan hebben om aan te geven dat het onderwerp van een wetsvoorstel niet op Europees niveau, maar op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau thuishoort. De Europese Commissie wil dat techbedrijven belasting gaan betalen over de winsten die ze maken in de landen waar die winst daadwerkelijk is gehaald. Dit zou met name consequenties hebben voor grote Amerikaanse bedrijven zoals Facebook, Twitter, Amazon en Google.

Vertraging

Volgens de Commissie betalen techbedrijven 9,5 % belasting, terwijl de gemiddelde belastingdruk voor ‘gewone’ bedrijven 23 % is. Dat komt doordat de huidige belastingsystemen niet zijn ingericht op bedrijven die wereldwijd actief zijn op internet. GroenLinks betreurt de gele kaart. ‘Treurig dat grote techgiganten zo op hun wenken bediend worden. Vertraging in dit belangrijke debat’ twittert GL-Kamerlid Bart Snels.