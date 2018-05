Invoering PSD2 loopt opnieuw vertraging op

Door getouwtrek over het toezicht loopt het doorvoeren van de Europese richtlijn PSD2 in Nederlandse wetgeving opnieuw vertraging op. Nederlandse nieuwkomers op de betaalmarkt zullen daarom nog langer moeten wachten, nadat eerder al bleek dat Nederland het niet voor elkaar kreeg om de Europese richtlijn op tijd in nationale wetgeving om te zetten. Bedrijven in landen die dat wel in januari voor elkaar hadden bouwen zo een voorsprong op, bovendien bestaat de kans dat fintechs vanuit het buitenland de Nederlandse markt betreden.

Verschillende betrokkenen bevestigen aan het FD dat er opnieuw vertraging is opgelopen met de invoering van de nieuwe wetgeving. Na de eerste vertraging was het de bedoeling om in het voorjaar het wetgevende proces af te ronden, maar dat zou nu zelfs niet meer haalbaar zijn voor het zomerreces. Het was de bedoeling van de Europese Commissie om niet-banken toegang te geven tot betaalgegevens, om zo innovatie en concurrentie aan te jagen. Nederlandse fintechs moeten nu echter van de zijlijn blijven toezien, want DNB verstrekt nog geen vergunningen zolang er geen gewijzigde wetgeving is.

Discussie over verantwoordelijkheid voor toezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), DNB en vertegenwoordigers van het Ministerie van Financien voerden de afgelopen tijd intensief overleg over de kwestie. De AP ziet niets in het oorspronkelijke wetsvoorstel omdat daarin een deel van het toezicht bij DNB wordt ondergebracht. AP vindt het vanwege haar toezichtstaak bij de nieuwe privacywet AVG logisch als ook het toezicht op invoering van PSD2 onder haar verantwoordelijkheid gaat vallen. Of die discussie inmiddels is beslecht blijft vooralsnog onduidelijk.