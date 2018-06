EU: in 2030 een derde energie duurzaam

Het Europees Parlement en de Europese Raad (waarin regeringsleiders zitting hebben) hebben woensdagavond afspraken gemaakt over de verduurzaming van energie. De doelstelling is dat in 2030 minimaal 32% van de gebruikte energie in de EU afkomstig is uit duurzame bronnen.

Er is een clausule opgenomen dat de doelstelling in 2023 nog aangescherpt kan worden. Minimaal 14% van alle voor transport gebruikte energie moet duurzaam zijn over twaalf jaar. Palmolie zal geleidelijk aan in de ban worden gedaan en consumenten moeten in staat worden gesteld om zelf duurzame energie op te wekken voor eigen gebruik en opslag. Verwarmings- en koelinstallaties moeten per jaar 1,3% meer duurzame energie gaan gebruiken. Consumenten moeten inzicht krijgen in hoe duurzaam de energie is die in hun verwarmingssystemen wordt gebruikt en krijgen het recht om hun contract direct te beëindigen als zij zelf duurzame energie gaan produceren.

“Dit is een duidelijk signaal aan de energiesector. Bovendien komt er op korte termijn een herziening om de regelgeving op een lijn te brengen met het akkoord van Parijs”, zegt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks). “We maken het aantrekkelijker voor huishoudens om zelf energie op te wekken.” Het voorstel moet nu worden goedgekeurd door de Europese Raad van ministers en het EU-parlement. Als dat gebeurt, moet de regelgeving voor 30 juni 2021 in nationale wetgeving zijn omgezet.