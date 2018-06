Britten verscherpen toezicht op KPMG

De Britse toezichthouder Financial Reporting Council (FRC) gaat er beter op letten dat de audits die KPMG voor ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk doet aan de kwaliteitseisen voldoen.

De FCR heeft gemeld dat de vier grote kantoren snel moeten handelen om de afname van de kwaliteit van hun werk dit jaar te stoppen. Als dat niet het geval is zullen de ‘Big four’ de normen van de toezichthouder niet halen. ‘Er is een onaanvaardbare verslechtering van de kwaliteit van één firma, KPMG’, aldus de FCR volgens persbureau Reuters. De toezichthouder stelde dat bij de helft van de bedrijven uit de FTSE 350-groep van ondernemingen met een beursnotering die hun audit door KPMG hadden laten doen, ‘meer dan kleine verbeteringen’ nodig waren. Vorig jaar was dat 35%.

De aangekondigde actie van de Britse toezichthouder volgt op een periode waarin KPMG, EY, PwC en Deloitte onder vuur liggen in het Verenigd Koninkrijk vanwege de kwaliteit van hun controlewerk. De aanleiding daarvoor is het faillissement van de Britse bouwgigant Carillion.

Bron: FD