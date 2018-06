Belastingmoraal verloedert; risicovolle aangiften ‘naar de kelder’

De belastingmoraal verloedert als gevolg van de problemen bij de Belastingdienst. De ICT- en vooral personele problemen leiden tot minder controles op ondernemers. Dat blijkt uit gegevens van de Belastingdienst die aan de Kamer zijn gestuurd.

Dat blijkt uit gegevens van de Belastingdienst die aan de Kamer zijn gestuurd. Staatssecretaris Menno Snel (D66) heeft erkend dat de daling het gevolg is van de problemen bij de Belastingdienst. Door de uitstroom van personeel daalde het aantal boekenonderzoeken vorig jaar naar 23.600 tegen 27.000 in 2016. Vorig jaar leverden boekencontroles bij het midden en kleinbedrijf nog voor € 877 miljoen aan extra opbrengsten op, ruim €100 miljoen minder dan in 2016.

Naar de kelder

Risicovolle dossiers en aangiften worden minder gecontroleerd, zegt bestuurder Mieke van Vliet van FNV Overheid tegen BNR. Zij worden terzijde geschoven. De medewerkers van de Belastingdienst geeft aan dat dan deze aangiften in de kelder verdwijnen’, aldus Van Vliet. Een woordvoerder van de Belastingdienst kon niet aangeven hoe vaak dat gebeurt. ‘De mensen bij de Belastingdienst zien ook dat er geld blijft liggen. Dat is heel frustrerend’, aldus FNV-bestuurder Van Vliet.

Pressie uitoefenen

Van Vliet wijst erop dat ‘als bedrijven en particulieren in de gaten krijgen dat ze niet meer zo nauwgezet worden gecontroleerd, dat zeker ook wat gaat betekenen voor de belastingmoraal’. Voorzitter Fons Overwater van het Register Belastingadviseurs erkende tegenover BNR dat zijn leden al merken dat die verloedert en dat klanten, nu de pakkans lijkt te verkleinen, vaker pressie uitoefenen om daar misbruik van te maken. Zijn leden werken daar volgens hem niet aan mee, ‘maar het is wel steeds lastiger’.

Gemiddelde opbrengst

Dat een boekenonderzoek de moeite waard is blijkt uit de gemiddelde opbrengst vorig jaar: €37.161, een lichte stijging ten opzichte van 2016 toen de bruto-opbrengst €36.481 was, aldus het FD. Relatief gezien is het probleem nog groter. De bloeiende economie zorgt voor veel extra directe belastingopbrengsten; €88,3 miljard, ruim €5 miljard meer dan in de Miljoenennota voorzien. Met meer en adequatere controles zou er veel meer binnenkomen bij de fiscus.