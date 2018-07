Helft ZZP’ers overweegt terugkeer naar loondienst

De helft van de ZZP’ers staat niet afkerig tegenover opnieuw voor een baas gaan werken, concludeert arbeidsmarktanalist Intelligence Group uit onderzoek. De animo om in loondienst te werken is het grootst bij zelfstandigen onder de 25.

Intelligence Group deed het onderzoek omdat ZZP’ers gelukkiger zouden zijn dan werknemers in loondienst. Het bedrijf wilde weten of zelfstandigen dan in de toekomst niet meer in loondienst zouden willen werken. Die vraag werd gesteld aan 1.533 ZZP’ers. Ruim de helft (51%) geeft aan zeker (15%) of misschien (36%) weer een vast dienstverband aan te willen gaan. Jongeren zijn happiger op een loondienstverband: 22% van de ZZP’ers onder de 25 jaar zou zeker terug willen in loondienst. Bij 50-plussers is dat 12%.

Stabiliteit

Hoewel er steeds meer jongeren als zelfstandige aan de slag gaan, blijken er ook steeds meer jongere ZZP’ers door te stromen naar een regulier dienstverband. “Uit eerdere data van Intelligence Group blijkt dat jonge ZZP’ers vaker dan gemiddeld aangeven dat zij de stabiliteit van werken in loondienst missen en dat ze onvoldoende werk/opdrachten krijgen. Oudere ZZP’ers zijn deze kritische opstartfase vaak al voorbij waardoor de hang naar loondienst minder groot is.”

Kans voor werkgevers

Dat jongeren wel oren hebben naar loondienst, is een kans voor werkgevers, aldus Intelligence Group. “Zo hoeven zij hun arbeidsmarktcommunicatie bijvoorbeeld niet enkel te richten op mensen die al in loondienst werken. Er is namelijk ook een grote groep zelfstandigen die er voor open staan om weer in loondienst te werken. Mits zij met de juiste pullfactoren worden verleid om te solliciteren.” Voor jongeren zijn de uitdaging van de opdracht en de mogelijkheid om de waarde van het cv te vergroten belangrijke redenen naar een werkgever over te stappen. Ook de grote groep van 35-plussers is de moeite van het benaderen waard: “Houd er wel rekening mee dat er meer voor nodig is om deze zzp’ers te bewegen naar een functie in loondienst; zorg dat je weet wat hen in beweging brengt.”