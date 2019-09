Zo verander je van financieel expert in een winstadviseur

‘Niemand zit te wachten op de jaarrekening van vorig jaar’, zegt Femke Hogema. Ze is financieel trainer en auteur van De Winstadviseur. Haar boodschap aan alle accountants en boekhouders is: ‘Als je relevant wilt blijven voor je klanten, dan moet je ze gaan helpen om hun doelen te bereiken.’ Hoe je dat met succes doet? Femke Hogema licht alvast een tipje van de sluier op.

Wat is een winstadviseur eigenlijk

Een winstadviseur is een professional die met een financiële bril naar de toekomst kijkt, in plaats van het verleden, en de klant helpt zijn doelen te behalen’, vertelt Hogema.

Hoe helpt een winstadviseur de klant hierbij?

Een winstadviseur is de coach van de ondernemer. Hij kan heel goed luisteren, samenvatten en doorvragen. Zo gaat hij op zoek naar de vraag achter de vraag. Als een klant bijvoorbeeld zegt dat hij zijn rekeningen niet kan betalen, dan draagt een winstadviseur niet meteen een oplossing aan, maar vraagt hij zich eerst af: waarom is dat zo? Is het omdat hij niet met geld om kan gaan, zijn verdienmodel niet klopt of omdat zijn kosten te hoog zijn? Door veel vragen te stellen komt hij erachter wat het echte probleem is en kan hij zijn klant helpen de juiste keuzes te maken.’

Waarin verschilt een winstadviseur van een financieel expert?

‘De aanpak en de mindset van een winstadviseur zijn heel anders dan die van een financieel expert. Een winstadviseur vindt het bijvoorbeeld belangrijker dat een klant de informatie heeft om de juiste keuzes te maken, dan die informatie tot op het cijfer nauwkeurig klopt. Dat is voor veel financiële experts niet in te denken.’

Wie is jouw grootste cijferheld?

‘Eén van mijn grote helden is Tony Robbins. Hij gelooft, net als ik, dat je pas een succesvol ondernemer kunt zijn, als je je cijfers serieus neemt. Eén van zijn bekendste uitspraken is: ‘You either master your money or, on some level, money masters you’. Daar ben ik het helemaal mee eens. Als winstadviseurs moeten wij onze klanten helpen om de baas over hun geld te worden.’

