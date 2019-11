AP focust op datahandel, digitale overheid en AI

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk op drie focusgebieden: datahandel, digitale overheid en artificiële intelligentie en algoritmes. Volgens de toezichthouder is extra nadruk op die thema’s nodig om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland te borgen. Dat meldt AP in het dinsdag gepubliceerde visiedocument ‘Dataprotectie in een digitale samenleving’.

De toezichthouder ziet drie grote trends die van invloed zijn op de bescherming van persoonsgegevens:

Doorgroei van de datasamenleving

Toename van digitaal onrecht

Toename van privacybewustzijn

Focusgebieden

In vervolg op de gesignaleerde trends meldt de AP voor drie focusgebieden te kiezen: