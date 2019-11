Laat protest tegen wet publicatie boete belastingadviseurs

De SRA heeft samen met de fiscale beroepsorganisaties NOB en RB te elfder ure een brief gestuurd aan staatssecretaris Snel van Financiën waarin zij ervoor pleiten dat boetes voor hulp bij fiscale vergrijpen niet openbaar worden gemaakt. De wet die dat voorschrijft, moet 1 januari ingaan.

Een belastingadviseur hangt zo levenslang aan de schandpaal als ze de fout in gaan, vinden de drie organisaties. Volgens het wetsvoorstel gaat de Belastingdienst volgend jaar bestuurlijke boetes bekendmaken aan dienstverleners die klanten hebben geholpen bij het overtreden van de wet. De Tweede Kamer is al akkoord; de senaat moet een dezer dagen groen licht geven. Het Wetsvoorstel openbaarmaking vergrijpboeten is begin dit jaar al geconsulteerd. Het RB had zich toen al tegen het voorstel uitgesproken.

Schandpaal leidt tot beroepsverbod

Een van de aanleidingen voor de wet is de publicatie van de Panama Papers, die aantoonden dat belastingadviseurs, notarissen, accountants en advocaten vermogenden hielpen hun fortuin buiten het zicht van de fiscus te houden. Maar ‘naming and shaming’ bij fiscale vergrijpen leidt in feite tot een beroepsverbod, vinden NOB, RB en SRA. Iemand van wie bekend is dat hij een boete heeft gekregen, zal klanten zien weglopen, redeneren zij. Bovendien schiet de wet volgens hen zijn doel voorbij omdat tussen overtreding en publicatie gemiddeld zeven tot tien jaar zit. Daarnaast zou de Belastingdienst publicatie als drukmiddel kunnen gaan gebruiken.

Een kanon op een mug

Volgens NOB-bestuurslid en EY-partner Arjo van Eijsden wilden de beroepsorganisaties nog een keer het signaal afgeven dat ze heel veel moeite hebben met de maatregel. ‘Dat kan ervoor zorgen dat er in de uitvoering terughoudend gebruik van wordt gemaakt.’ Pijnpunt is dat de regering niet met de beroepsgroep heeft gesproken voordat het wetsvoorstel werd aangekondigd. Maar volgens Financiën zijn adviseurs wel tegemoetgekomen, onder meer doordat publicatie van boetes nu wordt beperkt tot overtredingen die doelbewust zijn begaan. Van Eijsden zegt dat ook NOB, RB en SRA graag de rotte appels uit de sector willen halen. ‘Daar wordt al heel veel aan gedaan. Maar dit is niet de manier om dit doel te bereiken, dit is schieten met een kanon op een mug, terwijl er minder vergaande alternatieven zijn waarmee de doelstelling van het kabinet kan worden gerealiseerd. De brief is ook bedoeld om daarover het gesprek aan te gaan.’

Bron: FD