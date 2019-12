Uitstelregeling belastingconsulenten wijzigt vanaf januari

De Beconregeling (Uitstelregeling belastingconsulenten) wordt vereenvoudigd, meldt de Belastingdienst. Vanaf januari 2020 verstuurt de fiscus geen eerste en tweede waarschuwingen en verzoeken om aanwijsposten meer. In de loop van 2020 wil de Belastingdienst de Beconregeling verder vereenvoudigen. Het veranderproces zal in verschillende stappen plaatsvinden. De toekomstige wijzigingen gaan mogelijk plaatsvinden in:

de verschillende soorten uitstel

het toezicht op de naleving van de Beconregeling

de blokkeringsregeling

De Belastingdienst informeert betrokkenen over verdere wijzigingen van de uitstelregeling ook per brief als dat nodig is.

