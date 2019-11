Heleen Elbert over Belastingplan 2020: ‘De Magische Truffel’

Het Belastingplan 2020, wat valt er over te zeggen? Natuurlijk is het voor mij het jaarlijkse hoogtepunt van het fiscale jaar, hoe saai het resultaat dit jaar ook is. Welke fiscale pareltjes heeft de staatssecretaris nu weer in de zak gestopt? Ik kijk uit liefhebberij natuurlijk eerst naar het autonieuws. Voor eenieder die het Milieuakkoord heeft doorgelezen bevat dit niet veel verrassingen: de korting op de bijtelling gaat per 1 januari omlaag. Je houdt bij een nulemissie-auto na aftrek van de 14% korting dan een bijtelling over van 8% over de eerste 45.000 euro van de cataloguswaarde. Wel vervelend voor iedereen die al zo’n auto besteld heeft en er vanuit is gegaan dat die bijtelling in 2020 maar 4% zou bedragen. Ontzettend balen lijkt me dat, maar fiscaal helaas niet ongebruikelijk. Ronduit leuk vind ik het ‘hand aan de kraan principe’: we zeggen wel hoe hoog de bijtelling in 2021 is, maar we kunnen de bijtellingskraan alsnog open- of dichtdraaien. Superverstandig, maar qua rechtszekerheid natuurlijk drie keer niks. En ja, wat vind ik dit jaar nou het konijn uit de belastingplanhoed? Niet de fiets van de zaak zoals u misschien denkt, maar de magische truffel! Ronduit geweldig! Ik had er eerlijk gezegd tot Prinsjesdag nog nooit van gehoord, maar ik krijg hiervan direct Harry Potterbeelden in mijn hoofd. De magische truffel schijnt hallucinerend te zijn en dat is de reden dat deze naar een hoger BTW-tarief verhuist. Mijn belastingtiptrofee van dit jaar gaat dus naar dit magische konijn: mocht u nog een voorraadje aan willen leggen, dan is dit dus HET moment…. Ik aanvaard trouwens geen aansprakelijkheid mocht het gebruik tegenvallen.

Heleen Elbert

