EY en KPMG: veel mis bij ‘ruggegraat’ Belastingdienst

‘Aan de hand van de onderzoeken constateer ik dat de Belastingdienst nog een aanzienlijke weg te gaan heeft.’ Dat schrijft minister Hoekstra aan de Kamer na twee kritische accountantsrapporten over de de afdeling Informatievoorziening.

Niet in control

De afdeling Informatievoorziening (IV) gaat over alle informatie binnen de dienst. De dienst wordt gezien als de ruggegraat van de Belastingdienst. De afdeling is ‘niet in control’ als het gaat om het uitvoeren van de doelen op het gebied van ICT, meldt accountant EY in een rapport. Die doelen zijn niet helder en er worden te weinig eisen gesteld aan wat het mag kosten.

Personeelsbeleid wankel

Het lukt de afdeling Informatievoorziening (IV) niet om geschikt nieuw personeel te vinden, met als gevolg dat er veel dure externen moeten worden ingehuurd. Om bezuinigingsdoelen te halen, worden er minder mensen vast aangenomen. Ingehuurde krachten zijn bijna permanent aan het werk. En dat zorgt weer voor hogere kosten én vertroebelt het carrièreperspectief van talent dat wel in dienst is.

Geen cultuuromslag

Ook is niet zeker of de data waarmee gewerkt wordt, helemaal correct en volledig zijn. Dat stellen zowel EY als KPMG, dat ook onderzoek naar de afdeling deed. Feitelijk is deze data ongeschikt om besluiten op te baseren. Een ander probleem is dat er veel plannen worden gemaakt, maar dat de uitvoering ervan ‘onvoldoende aandacht’ krijgt. Van de gewenste cultuuromslag bij de Belastingdienst, aangekondigd in 2012, is op de afdeling nog weinig terechtgekomen. Het zogenaamde ‘volwassenheidsniveau’ is laag, aldus KPMG.

‘Stevige conclusies’

De conclusies zijn ‘stevig en kritisch’, die vragen om een ‘forse en gedegen’ plan van aanpak, aldus minister Hoekstra. De uitkomsten van de rapporten neemt hij mee bij het verder uitwerken van de plannen om orde op zaken te stellen bij de Belastingdienst. De afdeling Informatievoorziening ontwerpt en beheert de IT-systemen waarmee de andere onderdelen het werk van de Belastingdienst uitvoeren. Er werken zo’n 3000 mensen plus circa 800 externe krachten.

Lees hier de Kamerbrief van minister Hoekstra.