Nog geen Accountancy Boulevard in Accountancyland: Nieuwe en oude voorzitter van de Accountantskamer

Afgelopen vrijdag 31 januari was het dan zo ver. De officiële benoeming per 1 januari van Sandra Schreuder als nieuwe voorzitter en het vertrek van de oude voorzitter Michiel Werkhoven werden op gepaste wijze gevierd. En uit veel hoeken van accountancyland waren mensen aanwezig om het vertrek c.q. de benoeming te vieren. Toezichthouders, beroepsorganisatie, belangenbehartigers (van accountants), ministerie van financiën, ministerie van justitie, advocaten van de zuid-as en ja ook enkele schrijvende collega’s. Bijna iedereen was er. En aan het einde van bijeenkomst was het een happy en gezellig get together van mensen waarvan de meesten elkaar wel kennen.

Accountancy Boulevard & Shownieuws

Maar dit is geen RTL (Accountancy) Boulevard of SBS (Accountancy) Shownieuws. Alhoewel het misschien best wel een goed – ok leuk – idee zou kunnen zijn om een dergelijk format te ontwikkelen. Hier laten we de wie-met-wie vragen even liggen. Dus geen foto’s van – big smile – accountancy VIP’s – die als belangrijkste ambitie hebben: gezien en gefotografeerd worden in een gala outfit in gezelschap van aantrekkelijk mannelijk of vrouwelijk gezelschap. Dat doen we nog maar even niet. Het zou overigens wel eens aardig zijn om te onderzoeken wat de impact zou zijn op de reputatie van het accountantsberoep wanneer de branche dit op zou pakken. We wachten nog even af en ik gooi het idee maar vast in de groep.

Inhoud

Nee, het was afgelopen vrijdag geen RTL Boulevard. Het was een keurig inhoudelijk welkom en afscheid. Op keurige wijze voerden verschillende mensen vanuit verschillende gremia het woord over de beide personen en er was een stemmige pianiste en zangeres die eigenlijk heel mooi klonken. Ik pak er twee speeches uit.

De komende vrouw: het niet-pluis-gevoel

Nieuwe voorzitter Sandra Schreuder is niet helemaal nieuw, zij draait al bijna een jaar mee in het Accountantskamercircuit. Zij benadrukte opnieuw het “Niet-pluis-gevoel.’ Accountants moeten niet alleen op basis van (vak)technische principes en kennis varen, zij moeten ook mede afgaan op instinct en intuïtie! Is het echt goed? En als je ergens aan twijfelt, waar komt dat gevoel dan vandaan? En waarom zou je dat dan niet onderzoeken terwijl wel onderzoeken misschien veel verstandiger is? Waarom is er in het accountantsberoep zo’n code of silence. Een waarschuwing, berisping of erger is een kras of een deuk. Slecht voor je carrière. Dus mond houden, als accountant en als kantoor. Zij stelt dat zo’n houding toch niet echt een lerende houding binnen het beroep ten goede komt. Kortom: tuchtrechtuitspraken kunnen veel meer bijdragen aan het lerend vermogen van de branche.

Overigens constateert zij dat het in het grote geheel eigenlijk best wel meevalt. Er zijn soms onzinnige klachten tegen accountants. En soms zijn accountants in hun gedrag, zo valt haar op, naïef. ‘Wat was je nu eigenlijk aan het doen?’ Dat is dan een vraag die je met verbazing aan een accountant zou kunnen stellen. En natuurlijk een pleidooi voor een goede balans tussen toezicht en preventie. Luchtvaart en medische sector zijn dan branches waar accountants van kunnen leren. Wat Sandra Schreuder in ieder geval van haar team bij de Accountantskamer verwacht is dat zij het ‘best wat eenvoudiger mogen opschrijven.’ Kortom: leesbare jurisprudentie.

De gaande man: andere sancties naast waarschuwing, berisping, boete, schorsing,

Michiel Werkhoven heeft er, inclusief voorbereidende werkzaamheden, bijna 15 jaar Accountantskamergerelateerde werkzaamheden op zitten. Nu gaat hij binnen de gerechtelijke wereld iets anders doen. Werkhoven vertelde over zijn ervaringen. Een terugblik, 95% van de zaken voor de Accountantskamer komen vanuit het MKB, terwijl de kamer bedoeld was voor juist de grote kantoren. Hij wees ook vooruit. Wat zou er nu anders kunnen binnen het tuchtrecht voor accountants? En dat leverde een paar aardige suggesties op. Niet alleen de standaardsancties van waarschuwing, berisping, boete of doorhaling. Trek het eens breder. En leg eens parallellen met taakstraffen. Niet dat accountants nu ineens aan verplicht vrijwilligerswerk moeten gaan doen. Nee, maar wel het verplichten tot het volgen van specifieke cursussen om de kennis van de individuele veroordeelde accountant te verbeteren en zo toekomstige fouten te voorkomen. Of gewoonweg: dit soort taken/opdrachten moet je maar niet meer doen! Omdat dat bij jou – accountant hier voor de Accountantskamer – aantoonbaar niet goed gaat.

Op zo’n manier krijgen we wel tuchtrecht voor accountants dat met beide voeten op de grond en in de praktijk staat. Tuchtrecht heeft dan voor zowel klagers, maatschappelijk verkeer en accountants een hele heldere werking.

Frans Heitling