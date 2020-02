EY onder vuur van Amerikaanse toezichthouder

De Amerikaanse toezichthouder SEC is bezig met een onderzoek naar mogelijke fraude bij de aanbesteding van een controleopdracht, melden bronnen rond de waakhond. EY zou vertrouwelijke informatie hebben gekregen over het bod van concurrent KPMG.

In 2014 deed luchtkussenfoliefabrikant Sealed Air een aanbesteding voor de controle van de jaarcijfers. Een directeur zou toen vertrouwelijke informatie uit het bod van KPMG hebben gelekt naar EY, dat de opdracht kreeg. De betrokken directeur William Stiehl had EY tien jaar eerder ook ingehuurd voor een ander bedrijf, waar hij toen samen met een voormalig EY-partner de scepter zwaaide. Diezelfde ex-partner was tot 2017 CFO bij Sealed Air. Toen werd ze ontslagen en opgevolgd door Stiehl. Die heeft inmiddels ook ontslag gekregen en EY is ingeruild voor PwC. Stiehl vecht zijn ontslag aan. De zaak kwam aan het licht toen de SEC e-mails van Stiehl tegenkwam in een onderzoek naar de afschrijving van een asbestclaimschikking in de boeken van Sealed Air.