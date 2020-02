ING: Nederlandse arbeidsmarkt heeft top bereikt

De Nederlandse arbeidsmarkt heeft haar top bereikt en kan de komende tijd nauwelijks nog verbeteren, stellen economen van ING. De werkgelegenheid in Nederland bevindt zich nog op recordhoogte. Nu de hoogconjunctuur op haar eind loopt zal de vraag naar personeel langzaamaan kracht verliezen, terwijl de stijging van het aantal werkwillenden dit jaar sterk blijft.

Al met al verwacht het ING Economisch Bureau aan het eind van dit jaar een lichte stijging van de werkloosheid naar 3,5% tegenover 3,0% in januari. Ondank dat het aantal werkwillenden recent al een record lieten noteren, kan het arbeidsaanbod ook de komende jaren nog verder omhoog. Nog ruim 200.000 mensen zijn naar verwachting structureel beschikbaar om dan de arbeidsmarkt te betreden.

Nederlandse arbeidsmarkt breekt record na record

De Nederlandse arbeidsmarkt breekt record na record. De werkgelegenheid blijft maar toenemen. Nooit eerder werd er zoveel gewerkt, gemeten in aantallen uren, banen of mensen. Meer dan 9 miljoen mensen (van 15 tot 75 jaar) zijn aan het werk. Ook het aantal vacatures staat met 291.000 op recordhoogte en de werkloosheid van 3% in januari 2020 zit dicht op een absoluut laagterecord. Werkenden profiteren hiervan: meer mensen hebben een vast contract, het aandeel uitzendwerk neemt af en cao-lonen accelereren.

Afzwakking van de personeelsvraag in zicht

Marcel Klok, macro-econoom bij ING: “Dat het nu zo goed gaat op de arbeidsmarkt betekent automatisch dat het de komende tijd nauwelijks nog beter kan gaan. De werkloosheid is nu zo extreem laag dat die moeilijk verder kan dalen.” Bovendien wijzen vooruitkijkende indicatoren op minder druk op de arbeidsmarkt. Zo is bijvoorbeeld het aandeel bedrijven dat personeelstekorten als productiebelemmering ervaart de afgelopen kwartalen gedaald van 25,3% naar 22,8%.

Werkloosheid stijgt gedurende 2020

Het ING Economisch Bureau verwacht dat de werkloosheid op de korte termijn oploopt van 3,0% van de beroepsbevolking in januari 2020 naar 3,5% in december. De combinatie van afnemende groei van de werkgelegenheid en een aanhoudende sterke toename van het aantal werkwillenden zorgt voor hogere werkloosheidscijfers eind 2020. Belangrijke redenen voor die sterke toename zijn de verhoging van de AOW-leeftijd en migratie.

Ruim 200 duizend extra werkwillenden de komende jaren

Ondank dat zowel de bruto participatiegraad als het aantal werkwillenden recent al records lieten noteren, kan het arbeidsaanbod de komende jaren structureel nog verder omhoog. Naar schatting van ING betreden de komende vijf jaar zo’n 207.000 mensen (126.000 vrouwen en 81.000 mannen) de arbeidsmarkt. Deze toename vindt plaats als jongere generaties vrouwen (die gemiddeld vaker willen werken dan hun voorgangers) oudere generaties vervangen en als de participatiegraad onder mannen terugkeert naar het niveau van vóór de crisis.

Bron: ING