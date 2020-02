Hamerstuk: EY weer accountant van Apple

Een klein bijzinnetje in de krant. De aandeelhouders van Apple hebben EY aangesteld als accountant voor 2020. De firma controleert de jaarrekening al sinds 2008, maar heeft ook veel andere tech- en internetreuzen als klant.

Hoog in de top-10

Zo is EY ook de accountant van de twee grootste internetbedrijven ter wereld: Amazon en Google. Uit de top tien controleert EY verder de jaarrekening van Facebook (5) en Netflix (7). Van de Amerikaanse directe concurrenten in de top tien hebben alleen Paypal (8) en Booking.com (9) een andere accountant, te weten PwC en Deloitte. De Chinese internetreuzen JD.com (3) en Alibaba (4) hebben PwC als accountantskantoor.

Deskundigheid versus onafhankelijkheid

Spreiding is altijd gezond en te veel macht in één hand (oligopolie) dient te worden vermeden. Zo leren de economieboeken. Maar in de accountancyboeken staat nog iets anders. ‘Dat EY de accountant is van veel tech- en internetbedrijven is branchespecialisatie. Dat is juist goed,’ stelt de Tilburgse hoogleraar accountancy Eddy Vaassen. ‘Je ziet dat in de accountancywereld steeds meer. KPMG is bijvoorbeeld sterk in de financiële sector. Overheden hebben ook vaak een voorkeur voor een bepaald kantoor. In ons vak gaat het om onafhankelijkheid en deskundigheid. Er is vooral veel aandacht voor het eerste, maar het tweede, deskundigheid, wordt wel eens vergeten. EY weet kennelijk veel van de techsector en geniet daarom de voorkeur van de grote spelers.’

Belastingadvies

Een paar jaar geleden kwamen Apple, Amazon, Google en andere grote techmultinationals in opspraak door hun belastingconstructies. De ‘Google-deal’, waarbij de zoekmachine in het Verenigd Koninkrijk 20 miljoen pond belasting bleek te betalen over 3,8 miljard omzet, kreeg veel kritiek. Toen kwam aan het licht dat EY niet alleen de huisaccountant is van de internet- en techbedrijven, maar ook een van de belangrijkste belastingadviseurs. En dat daarmee fors werd verdiend. Ruim 10% van de 245 miljoen pond die werd gefactureerd was voor fiscaal advies.

‘Onwenselijk’

Eddy Vaassen: ‘Daar heb ik meer moeite mee. Als je de audit doet moet je wegblijven van advies, vind ik. Voor niet-OOB’s is die regel minder vast en kun je Chinese muren bouwen. Maar het blijft naar mijn mening niet aan te bevelen.’