Accountant: hoe vertel ik het mijn kinderen?

Een beetje ouder wil graag de held zijn van zijn of haar kinderen. Met belangrijk, interessant werk. Maar als je accountant bent, hoe krijg je dat dan voor elkaar?

Regels van Floor

Dat is het onderwerp in een aflevering van het kinderprogramma ‘De regels van Floor’, elke zondagochtend om 9 uur op televisie. De vader van Floor is accountant en wil graag over zijn vak vertellen tijdens de carrièredag op de basisschool van zijn dochter. Staand voor een white board oefent hij thuis zijn presentatie. ‘In de accountantswereld zeggen we altijd: zonder calculator geen casus.’

Held

De opmerking volgt op een uitleg over benchmarking en excelsheets. ‘Het is een grapje,’ verduidelijkt Floors vader als zijn toehoorders op de bank niet reageren. ‘Een beetje humor om te bewijzen dat de boekhouder heus geen saaie lul is.’ Dochterlief oordeelt keihard. ‘Het is niet grappig. Jouw werk is niet grappig. En niemand wil later accountant worden.’ Maar vader laat zich niet uit het veld slaan. ‘Ik hoop dat ik vandaag een aantal van jullie enthousiast heb weten te maken voor het prachtige vak van accountant. Want een accountant doet veel meer dan getallen op een rijtje zetten. De accountant is de held van de 21e eeuw!’

Creatief

Helaas voor hem moet hij op school zijn presentatie houden ná een oorlogsveteraan (in rolstoel en behangen met medailles) en brandweerman (minimaal 300 mensen gered), die de knappe juf soepeltjes in de brandweergreep heeft genomen. Hoe hij zich uit deze situatie redt, is waarschijnlijk het sterkste staaltje creatief boekhouden ooit. Daar kan geen NBA-campagne tegen op.

