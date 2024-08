Film en serie over toeslagenaffaire

Begin september gaat een speelfilm over de toeslagenaffaire in première. Vanaf 21 november is ook een driedelige serie te zien via NPO Plus.

Tienduizenden ouders werden de afgelopen jaren de dupe van het optreden van de Belastingdienst en velen raakten in de schulden. De toeslagenaffaire leidde tot een parlementaire enquête en voedde het wantrouwen in de overheid. Het kabinet-Rutte III trad begin 2021 af door de kwestie.

Speelfilm

Het onderwerp blijkt ook voer voor film- en televisiemakers. Vanaf 5 september draait er een speelfilm over het toeslagenschandaal in de bioscopen, De Jacht op Meral Ö. Hierin wordt Meral Özturk wanhopig als de Belastingdienst onterecht een enorm bedrag aan kinderopvangtoeslag terugvordert. Terwijl haar leven uit elkaar valt, ontdekt ze dat er een sociaal rechercheur in haar leven infiltreert, wat Meral tot radicale keuzes dwingt om haar dochters te beschermen. De film, onder regie van Stijn Bouma, heeft acteurs als Dilan Yurdakul, Gijs Naber, Raymond Thiry en Olga Zuiderhoek.

Serie

Vanaf 21 november is de driedelige serie De Toeslagenaffaire van regisseur Joram Lürsen te streamen via NPO Plus. De serie laat volgens de makers “indringend zien hoe het toeslagenschandaal de levens van gedupeerde families ontwricht. Een volhardende advocaat, een klokkenluider en twee journalisten proberen samen met de ouders de misstanden aan het licht te brengen”. Acteurs Iliass Ojja en Genelva Lo-Kioeng-Shioe-Mourik spelen een gedupeerd koppel. Chiem Vreeken vertolkt de rol van ambtenaar van de Belastingdienst.

Harde werkelijkheid

De serie is ontwikkeld op basis van uitgebreid onderzoek en gesprekken met verschillende betrokkenen over hun ervaringen. “De Toeslagenaffaire is een serie die dicht tegen de harde werkelijkheid aanzit. De verschillende perspectieven, de spanning en het drama vertellen een verhaal waarvan ik denk dat het niemand onberoerd zal laten”, aldus regisseur Joram Lürsen. De première van De Toeslagenaffaire is op 22 september tijdens het Nederlands Filmfestival in de Stadsschouwburg Utrecht.