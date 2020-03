Corona | FNV geschrokken door ‘enorme aantal’ ZZP’ers dat zich voor TOZO meldt

FNV Zelfstandigen heeft een enquête gehouden onder bijna 2000 ZZP’ers over hun financiële situatie en zegt geschrokken te zijn van ‘het enorme aantal’ zelfstandigen dat zich direct voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) heeft gemeld omdat ze in acute financiële nood komen.

De helft van de zelfstandigen heeft een financiële buffer waarmee een periode van een maand tot een jaar overbrugd kan worden, blijkt volgens de vakbond uit de enquête. Van die groep van 50% kan bijna tweederde het maximaal drie maanden uithouden. Met name ZZP’ers in de industrie, diensten en onderwijs hebben een buffer. ZZP’ers in de handel, vervoer en uiterlijke verzorging geven vaak aan geen buffer te hebben.

Afgezegde opdrachten

Ruim de helft van de respondenten zegt te maken te hebben met afgezegde opdrachten. Van een kwart worden opdrachten uitgesteld. 23% zegt dat opdrachten vooralsnog doorgaan. De grote meerderheid (bijna 70%) geeft aan in deze periode helemaal geen nieuwe klanten te kunnen werven.

Betalingen

Van 57% van de ZZP’ers worden uitstaande facturen nog wel tijdig betaald; 42% zegt dat er sprake is van wanbetaling of dat facturen later worden betaald.

Steunmaatregelen

De steunmaatregelen die het kabinet heeft getroffen zijn voor iets meer dan de helft (51%) van de ZZP’ers voldoende, geven de respondenten aan. Voor 49% is het niet voldoende. De meest gehoorde klacht is dat de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) te laag is. Van die uitkering kunnen veel zelfstandigen in veel gevallen de vaste lasten niet betalen, laat staan dat er voldoende overblijft voor boodschappen en andere zaken, blijkt uit de enquête.

Zie hier de volledige enquête-uitslag.