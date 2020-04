Corona | ‘Verruim verliesverrekening als extra noodmaatregel’

Fiscale noodsteunmaatregelen als uitstel van betaling van belasting en verlaging van de invorderings- en belastingrente zijn ‘een welkome pleister op de wonde, maar geen daadwerkelijke stelping van het bloeden’. Daarom zou een voor de hand liggende maatregel aan het pakket fiscale maatregelen voor ondernemers moeten worden toegevoegd, namelijk de verruiming van de verliesverrekening. Die suggestie doet advocaat-belastingkundige bij Houthoff Anouk Koppelaar in een opiniebijdrage in het FD. Zo’n verruiming levert ondernemingen namelijk een daadwerkelijke lastenvermindering op, betoogt Koppelaar.

Tijdelijke maatregel

De advocaat-belastingkundige wijst er op dat tijdens de kredietcrisis ook zo’n tijdelijke maatregel werd genomen: ‘Tijdens de kredietcrisis gold een verruimde ‘carry back’ tot drie jaren. Het was toen ook mogelijk om een verlies al te verrekenen voordat de aangifte over dat betreffende jaar was gedaan. Door deze tijdelijke maatregel konden ondernemingen een verzoek voor teruggaaf van vennootschapsbelasting doen indien uit de voorlopige jaarrekening al bleek dat winst uit voorgaande jaren gecompenseerd kon worden met het verlies van dat jaar.’ Het lijkt Koppelaar daarom een goed plan als het kabinet de verliesverrekeningsmogelijkheid opnieuw zo snel mogelijk uitbreidt.

Bedrijf in nood moet belasting over eerdere winst terugkrijgen