Corona | Familiebedrijf lijdt maar blijft optimistisch

De 270.000 Nederlandse familiebedrijven worden, net als veel andere bedrijven, hard getroffen door de coronacrisis. De familiebedrijven verwachten een omzetverlies in april 2020 van gemiddeld 40% vergeleken met april 2019.

Geen winst of verlies

Nu al verwacht 22% van de vorig jaar winstgevende familiebedrijven geen winst of zelfs verlies te maken over heel 2020. Dit blijkt uit de resultaten van het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-onderzoekspanel van begin april 2020. Hieruit blijkt ook dat familiebedrijven er alles aan doen om hun personeel in dienst te houden en dat zij optimistisch zijn over de toekomst.

Interen eigen vermogen

Familiebedrijven teren liever in op het eigen vermogen dan dat zij hun personeel ontslaan. Bijna 60% van de familiebedrijven verwacht geen afname van het aantal werknemers vergeleken met dezelfde periode in 2019. Bij 36% van de familiebedrijven worden tijdelijke contracten de komende tijd niet verlengd. In totaal verwachten familiebedrijven dat de werkgelegenheid dit kwartaal met 8,2% lager ligt dan in het tweede kwartaal van 2019. Gemiddeld denken familiebedrijven deze coronacrisis 10,3 maanden vol te houden, maar 12% van de familiebedrijven denkt dat zij het maximaal drie maanden volhouden.

Overheidsmaatregelen

De directeuren van familiebedrijven zijn redelijk tevreden over het handelen van de overheid tijdens de coronacrisis, 22% is hierover niet tevreden. Wel stelt 54% van de directeuren dat de Belastingdienst nu automatisch belastinguitstel moet verlenen in plaats van dat hiervoor een verzoek moet worden ingediend.

Waardering voor steun

Laura Bles-Temme, Head of Tax bij RSM licht de uitkomst van het onderzoek toe: ‘Uit de tevreden reacties van de directeuren van familiebedrijven blijkt dat zij de overheidsmaatregelen waarderen en steunen. Het is goed dat de wijze van uitstel aanvragen inmiddels eenvoudiger is geworden waardoor er niet per aanslag uitstel aangevraagd hoeft te worden. Ook verwacht ik dat veel ondernemers gebruik gaan maken van de mogelijkheid om het belastinguitstel nog eens met drie extra maanden te verlengen.’

Behoud van personeel

Roberto Flören, RSM hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht, licht zijn onderzoek toe: ‘Uit het onderzoek blijkt dat familiebedrijven er alles aan doen om hun personeel te behouden. Zij teren liever in op het eigen vermogen (64%) en zien af van dividenden (92%) dan dat zij personeel ontslaan.’

Kracht van familiebedrijf

Bij het aanhouden van personeel in crisistijd komt de kracht van het langetermijnperspectief van familiebedrijven duidelijk naar voren, licht Flören toe: ‘De meeste familiebedrijven (80%) zijn optimistisch over de toekomst. Omdat zij voorzien dat het na de coronacrisis weer beter zal gaan, dragen het familiebedrijf en de eigenaren nu de pijn. Dan hebben zij het met moeite geworven personeel keihard nodig. Nu benutten zij de crisistijd voor innovaties en het aanpassen van het bedrijfsbeleid. Terwijl voor een aantal van hen deze crisis ook aanleiding geeft voor reflectie, waardoor zij in de toekomst hun bedrijf minder afhankelijk willen maken van henzelf.’

