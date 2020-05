Jelmer Nieuwenweg (PinkWeb) over management in coronatijden

Wat ging er door je heen toen deze situatie steeds serieuzer werd?

Na de eerste persconferentie dacht ik: de kans is groot dat we vanaf volgende week thuis zitten en dat kon nog wel eens lang gaan duren. Ik hoopte dat we goed voorbereid zouden zijn. We hadden een scenario als dit wel uitgewerkt in het calamiteitenplan, maar je verwacht nooit dat het echt gebeurt.

Hoe is het voor jou om een bedrijf te leiden vanuit huis?

In het begin vond ik het best pittig. Het kost veel tijd en energie om te zorgen dat ál je werknemers fatsoenlijk langdurig thuis aan de slag kunnen. En ik moest net als iedereen de aandacht verdelen tussen thuis en werk. Mijn vrouw is apotheker. In het begin was het daar gekkenhuis, dus ze maakte lange dagen. Ik moest op tijd klaar zijn voor mijn zoon. Gelukkig kon hij een paar dagdelen naar de opvang en school, omdat apotheker een cruciaal beroep is. Dat gaf wat lucht. Nu is het iets gewend, maar het blijft balanceren. Mijn werk bestaat vooral uit praten met mensen en dat kan je niet in je privé-schema inpassen. Het moet tijdens kantooruren.

Wat vind je het moeilijkst in deze periode?

Ik mis het heel erg om af en toe te buurten bij mensen. Even langslopen voor een praatje, horen wat mensen bezighoudt, zowel privé als op het werk. Een van mijn grootste zorgen is dat iemand het zwaar heeft en dat we dat missen. Bieden we mensen wel genoeg om zich in deze situatie staande te houden? Houden we de vinger goed aan de pols? Ik probeer te bellen en persoonlijk contact te houden, maar het is minder natuurlijk. Je moet er echt alert op zijn. Ik ben blij dat de managers van alle teams met me mee denken en zich hier ook 100% voor inzetten. Ik denk verder veel aan klanten en ik hoop dat het goed met ze gaat. En natuurlijk mis ik ook mijn familie en heb ik zorgen om mijn dierbaren. Zeker de ouderen. We kunnen ze geen knuffel geven of helpen. Maar ja, het is wat het is en we doen wat we kunnen. Zelfs als dat alleen videobellen is of op afstand vanuit de tuin even hoi zeggen.

Zie je ook positieve dingen?

Absoluut, dat is de andere kant van de medaille. Het maakt me enorm trots dat iedereen bij PinkWeb dit zo pragmatisch en met goede wil oppakt. Mensen denken met elkaar mee, er ontstaan mooie initiatieven en ideeën. Een groep collega’s die gezamenlijk een kop koffie zet in een online meeting, een speciale babbelbox op Hangouts voor informele contactmomenten, als team de dag opstarten en afsluiten. Maar ook creatief zijn in hoe we er voor klanten zijn. Het is fijn om te zien dat onze dienstverlening in één van de drukste perioden van het jaar ondanks alles goed doordraait. Support is goed bereikbaar gebleven, consultants begeleiden klanten online, we organiseren veel webinars en er wordt gekeken naar manieren om klanten te ondersteunen. Denk aan speciale formulieren om uit te vragen welke cliënten van accountants de steunmaatregelen willen gebruiken.

Hoe kijk je naar de nabije toekomst?

We zijn al aan het kijken naar een fasenplan om terug te gaan naar kantoor. Eerst met een beperkt aantal collega’s, later met middelen als duidelijke looproutes, afscheidingen en extra hygiënemaatregelen. We zullen ervaren hoe dat gaat, maar ik denk dat het nog wel even duurt voordat we zover zijn. Jammer, maar we moeten ons goed houden aan de regels.

Heb je tips voor andere ondernemers die vanuit huis een bedrijf moeten aansturen?

Jazeker. Zorg dat je regelmatig uitvraagt wat mensen nodig hebben, hoe ze zich voelen en of ze middelen of informatie missen. Je kunt dat niet genoeg doen. Help je werknemers om de dag op te starten en vooral af te sluiten. We horen het meest dat collega’s het lastig vinden om te stoppen met werken. Je kunt ze daarin ondersteunen. En vergeet tot slot niet je klanten. Verplaats je in hun uitdagingen en denk na over hoe jij vanuit je expertise kunt helpen. Daarmee kun je echt van waarde zijn.

Bonusvraag: wat heb je gehamsterd? (Mocht niet, maar bijna iedereen heeft wel iéts extra ingekocht…)

Vooruit, ik heb een paar extra pakken houdbare melk besteld voor mijn zoon. Het was heel moeilijk om bestellingen in te plannen bij de Albert Heijn en ik wilde niet voor 1 pak melk naar de supermarkt.

Bron: https://www.pinkweb.nl/blog/2020/05/01/jelmer-nieuwenweg-management-coronatijden/