Corona | Crisis raakt ook NBA

Ook de NBA voelt de gevolgen van de coronacrisis. De belangstelling voor cursussen is gedaald, waardoor de beroepsvereniging verwacht eind dit jaar een negatief resultaat te boeken.

Op de maandelijkse bestuursvergadering deze week werd wel geconstateerd dat de leden het initiatief ‘NBA Helpt’ waarderen. De website werd in maart en april bijna 20.000 keer

bekeken en de NBA Alert over de gevolgen van de crisis voor accountants werd (inlcusief update) ruim 17.000 keer gedownload. Ook de drie webinars deden het goed, met ruim 1.100 bezoekers en net zoveel terugkijkers. Maar de reguliere cursussen vertonen een dip, ook al worden digitale varianten aangeboden: de belangstelling is ‘sterk verminderd’, aldus het NBA-bestuur. ‘De verwachting is dat niet langer uitgegaan kan worden van een sluitende begroting, maar dat rekening moet gehouden met een negatief exploitatieresultaat. De NBA heeft voldoende weerstandsvermogen om dit incidentele tekort op te kunnen vangen en blijft zich onverminderd inzetten om de leden in deze periode van dienst te zijn.’

Niet beoordelen, wel spiegel voorhouden

Een ander onderwerp op de vergaderagenda was de bevinding van het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) dat namens de NBA meekijkt naar de toetsbaarheid van aanvragen in het kader van de NOW-regeling. ‘De totstandkoming van de door het ACB voorgestane accountantsuiting (met de daarbij behorende standaarden) vergen veel tijd en

bemensing. Hierdoor lopen andere vaktechnische projecten van het ACB vertraging op. Bestuur en ACB zijn het erover eens dat het niet aan de accountant is om de moraliteit van een ondernemer te beoordelen. Wel kan de accountant die ondernemer een spiegel voorhouden wanneer deze overweegt een NOW-aanvraag in te dienen.’

Ledenvergadering online

De ledenvergadering van de NBA vindt op 15 juni volledig online plaats. Leden kunnen deelnemen ‘met behulp van een tweezijdig elektronisch communicatiemiddel, het woord

voeren en het stemrecht uitoefenen’. Leden die bij kleinere organisaties werkzaam zijn, krijgen een vergoeding € 125 per (beeld)telefoonvergadering. ‘Dit tarief geldt voor

vergaderingen die plaatsvinden na 17 maart 2020 en zal aan het eind van dit jaar worden heroverwogen.’