Corona | ‘Onrust over partnertoets Tozo’

Onder zelfstandig ondernemers is onbegrip en frustratie over de partnertoets die bij de tweede ronde steunmaatregelen aan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verbonden. Zelfstandigen met een partner die meer dan 1500 euro per maand verdient krijgen vanaf 1 juni geen Tozo-uitkering meer.

Roos Wouters van belangenorganisatie de Werkvereniging zegt tegen de NOS dat er veel telefoontjes van zelfstandigen binnenkomen over de gevolgen van de partnertoets. ‘Dit raakt niet alleen zelfstandigen. Hele gezinnen worden geraakt. Die moeten het met de vaste lasten voor twee inkomens, ineens doen met één inkomen.’

Oproep uitstel partnertoets tevergeefs

Verschillende zelfstandigenorganisaties riepen vorige week tevergeefs op om geen partnertoets in te voeren voor de tweede periode van drie maanden van de Tozo-regeling. Zo vindt ondernemersorganisatie ONL de partnerinkomenstoets ‘niet onredelijk, maar het gaat wel veel te snel’. Voorzitter Biesheuvel pleitte daarom voor uitstel tot na 1 september. De invoering van de partnerinkomenstoets sluit volgens hem nog niet aan bij de fase waarin de economie zich nu bevindt. ‘Kijk maar naar de evenementenbranche en theaterwereld: ZZP’ers hebben daar te weinig perspectief op werk en omzet.’ Om het effect van de Tozo op het levensonderhoud te meten heeft ONL, via haar ondernemers app, onderzoek gedaan onder zelfstandig ondernemers. Van de zelfstandigen met partner die gebruikmaken van de huidige Tozo-regeling vindt 51% dat de uitkering nu al niet genoeg is om te voorzien in het levensonderhoud. Als de partnerinkomenstoets wordt ingevoerd, bij de Tozo 2, geeft 82% aan dat het niet voldoende zal zijn om te voorzien in het levensonderhoud. Biesheuvel: ‘De vaste kosten van veel huishoudens zijn namelijk gebaseerd op het gezamenlijke inkomen. Dit staat nog onvoldoende op de radar bij politiek Den Haag.’

Verklaring zonder bewijsstukken

Manager Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen had liever gezien dat de partnertoets achterwege was gebleven, meldt ze aan kennisplatform ZiPconomy. ‘Wij hebben gepleit voor voortzetting van de TOZO onder dezelfde voorwaarden. Daar is helaas niet voldoende naar geluisterd. Gelukkig heeft het kabinet wel rekening gehouden met de uitvoering van de regeling en hoef je vooraf alleen een verklaring af te leggen dat je (met z’n tweeën) onder het sociaal minimum verdient (€ 1.500). Dus vooraf geen bewijsstukken en andere rompslomp, die uitbetaling vertragen’.

NOW

Roos Wouters van de Werkvereniging noemt de invoering van de partnertoets zelfs onredelijk: ‘Waarom stel je die eis wel aan zzp’ers maar niet aan werknemers? Zzp’ers met partner terug laten zaken tot het sociaal minimum voor tweeverdieners vind ik echt onevenredig scheef en onsolidair. Het wordt beiden met belastinggeld betaald. Waarom moeten wij meebetalen aan de NOW waarbij salarissen tot €9.538 per maand worden gecompenseerd – ongeacht het inkomen van de partner – maar worden zzp’ers alleen geholpen als het inkomen van de partner onder de €1.653,65 ligt?’

Bron: NOS/ZiPconomy