Minder cybercriminaliteit, maar de schade loopt op

Bedrijven hebben wereldwijd minder vaak last van cyberaanvallen. Maar áls die zich voordoen, brengen ze wel steeds meer schade met zich mee, blijkt uit onderzoek van Forrester Consulting.

Het bureau bevroeg zo’n 5.600 bedrijven, waarvan 500 uit Nederland. Die leden vorig jaar voor € 1,6 miljard schade door cyberincidenten. Dat is ruim een half miljard meer dan in 2018. Er waren minder aanvallen, maar de doorsnee schade schoot wel omhoog tot € 51.000, tegen nog geen € 10.000 in 2018.

Gijzelsoftware kost tonnen

Dat heeft ermee te maken dat hackers steeds vaker een gerichte aanval doen op een bepaald bedrijf, aldus cyberverzekeraar Hiscox. Bovendien worden sommige bedrijven meer dan eens geraakt. De grootste toename zit in phishingmails, maar ook gijzelsoftware is populair. Die laatste methode is zeer kostbaar vanwege het losgeld dat wordt gevraagd om versleutelde netwerken weer toegankelijk te maken. De gemiddelde ‘gijzeling’ kost een bedrijf € 827.000, terwijl een ‘gewoon virus’ zo’n € 438.000 aan kosten met zich meebrengt. Eén bedrijf had een kostenpost van liefst € 45 mln vanwege gijzelsoftware.

Nederland loopt achter

Cybercrimepreventie is in ons land nog niet goed van de grond gekomen volgens Hiscox. In Nederlandse bedrijven hebben procentueel minder medewerkers kennis van cyberveiligheid dan in andere landen. Er wordt bij gijzelsoftware ook vaker losgeld betaald: in 16% van de gevallen, tegen 6% in de rest van de wereld. Dat losgeld wordt meestal betaald als de backups niet op orde zijn. Vorig jaar ontving de politie 4.500 aangiften van cybercriminaliteit.

Volgens ICT-bedrijf Palo Alto zijn bedrijven door de coronacrisis extra kwetsbaar. Medewerkers zijn sneller geneigd om op links te klikken die met corona te maken hebben. Door het thuiswerken wordt ook vaker gebruik gemaakt van privé-apparatuur, die doorgaans minder goed beveiligd is.

