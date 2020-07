BMKB-C regeling nu ook beschikbaar voor crowdfunders, Geldvoorelkaar.nl als eerste toegelaten  

Geldvoorelkaar.nl is als eerste crowdfundingplatform van Nederlandse origine geaccrediteerd voor de BMKB-C regeling. Het platform krijgt daarmee toegang tot overheidsgarantie bij de financiering van bedrijven die door de coronamaatregelen extra steun nodig hebben. Hierdoor wordt investeren met staatsgarantie ook mogelijk voor particuliere en zakelijke crowdfundinginvesteerders, naast de grote investeringspartijen die al van de regeling gebruik konden maken.

Na een accreditatieproces van enkele maanden kreeg Geldvoorelkaar.nl deze week positief bericht van de RVO, meldt het platform. Een belangrijke ontwikkeling, volgens directeur en oprichter Edwin Adams: “Non-bancaire financiers, waaronder crowdfunders, hebben de financierbaarheid van MKB-Nederland in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Om het MKB ook in deze tijd te kunnen helpen, is het van belang dat non-bancaire financiers toegang krijgen tot dergelijke garantieregelingen. Dat Geldvoorelkaar.nl is geaccrediteerd, toont vertrouwen in de professionaliteit van ons platform.”

Betrokkenheid van institutionele investeerder vereist

Een van de criteria van het RVO was de betrokkenheid van een institutionele investeerder bij financieringen met overheidsgarantie. Geldvoorelkaar.nl ging hiertoe recent een samenwerking aan met een grote internationale investeerder. Het platform blijft echter hoofdzakelijk in dienst van de crowd. Adams: “Bij financieringen met de borgstellingsregeling wordt 40% door de institutionele partij ingebracht. De overige 60% wordt gefinancierd door crowd, met staatsgarantie. Bestaande en nieuwe crowdfunding investeerders krijgen zo ook de mogelijkheid om in het MKB te investeren met garantie van de overheid.”

BMKB-C regeling

De BMKB-C regeling ondersteunt in de kern gezonde bedrijven die door de coronamaatregelen kampen met een tijdelijk liquiditeitstekort. De overheid staat met de garantieregeling borg voor maximaal 75% van een overbruggingsfinanciering. Hiermee worden de zekerheden vergroot en daarmee de financierbaarheid van de onderneming. Financieringen met BMKB-C regeling kunnen vanaf het einde van de zomer worden aangevraagd via Geldvoorelkaar.nl. De komende weken worden gebruikt voor het finaliseren van de processen en contracten.

Bron: Geldvoorelkaar.nl