Sushiketen Sumo schuldig aan belastingfraude, geen straf vanwege documentaire

De rechtbank in Rotterdam heeft beslist dat drie voormalige horecaondernemers van sushiketen Sumo schuldig zijn aan belastingfraude, maar daarvoor geen straf krijgen opgelegd. Doordat het OM een filmploeg van KRO-NCRV-documentaire Nederland Fraudeland liet meelopen bij onder anderen een FIOD-inval is namelijk de integriteit van het strafproces in gevaar gebracht, oordeelt de rechtbank.

Documentaire

Justitie krijgt er van de rechtbank flink van langs. Door het bestaan van de documentaire die was gemaakt tijdens het opsporingsonderzoek door de FIOD geheim te houden heeft het OM geprobeerd om de verdediging te weerhouden van het voeren van een verweer. ‘Het blijkt dat u dit expres buiten dit geding heeft gehouden. Dat kán echt niet, dit had niet gemogen’, sprak de rechter donderdag volgens het FD.

Bestuurlijke boete

Volgens het OM waren er gedeeltes van de omzet van de bedrijven bewust buiten de boekhouding gelaten en werden er valse belastingaangiftes gedaan. Over de door justitie ten laste gelegde periode is de verschuldigde belasting inmiddels voldaan en is door de ondernemingen ook een bestuurlijke boete betaald. Omdat die bestuurlijke boete is opgelegd en betaald kan de officier de bedrijven voor de feiten waar die boete op van toepassing is niet opnieuw vervolgen, oordeelt de rechtbank. Voor de vervolging van die feiten is het OM dan ook niet-ontvankelijk.

Belastingfraude en witwassen

Het OM is wel ontvankelijk in de vervolging van de valse aangiftes die buiten de periode vallen waarover de bestuurlijke boete is betaald. Bovendien hebben de bedrijven tezamen en met de bestuurders een criminele organisatie gevormd om het met de belastingfraude verdiende geld wit te wassen. Daarvoor acht de rechtbank de verdachten schuldig, maar legt geen straf op. Er is al een forse boete betaald, de bedrijven bestaan alleen nog op papier en worden opgeheven als de strafzaak voorbij is. Nog meer boete voegt niks toe.

Administratiekantoor

In de horecazaken van Sumo werden contante omzetten uit de kassa en kassasystemen verwijderd. Aan het administratiekantoor dat voor het concern de belastingaangiften deed werd valse administratie verstrekt, waardoor dit kantoor onjuiste en onvolledig belastingaangiften deed. De afgeroomde omzet werd onder andere gebruikt om lonen uit te betalen zonder dat loonbelasting en premies werden voldaan.

Uitspraken:

ECLI:NL:RBROT:2020:6587

ECLI:NL:RBROT:2020:6588

ECLI:NL:RBROT:2020:6589