In 2013/2014 was RS Finance in Amsterdam een van de eerste boekhoudkantoren die volledig geautomatiseerde verwerking aanboden op basis van standaardtechnologie.

Managing partner Arjan Schipperus: ‘Wij proberen op onze manier verschil te maken in het digitale domein. Juist in deze tijd hebben ondernemers ontzettend veel behoefte aan relevante tussentijdse informatie waarmee ze gemakkelijk kunnen bijsturen. De technologie waarmee wij werken, faciliteert dat.’ Een gesprek tussen Arjan Schipperus en Arthur Jager, Account executive bij Silverfin NL, met als rode draad de impact van technologie op groei.

Om maar bij het begin te beginnen: hoe heeft Arjan Schipperus boekhoudend Nederland zien evolueren? Schipperus grinnikt even: ‘Het eerste antwoord dat dan bij mij opkomt, is…langzaam! Enerzijds is er heel veel ontwikkeld, anderzijds ook weer weinig. Na twintig jaar automatisering op dit vakgebied zijn we in staat om informatie steeds sneller te ontsluiten, processen beter in te richten en met goede informatie bij de klant te komen. Softwareleveranciers voor accountants- en administratiekantoren zijn daarin ook wel volwassen aan het worden. Het duurt echter wel lang voordat dienstverlening zich echt vertaalt naar het bieden van toegevoegde waarde voor de klant. Daar is nog een lange weg te gaan, denk ik.’

Heilige graal

Schipperus ziet in het licht van deze ontwikkeling de titel ‘boekhouder’ overigens als geuzentitel – waar niets stoffigs aan zit. ‘De boekhouder van vroeger kende de onderneming door en door en besprak de cijfers zeer regelmatig met zijn klant. Hierdoor kon die klant bijtijds bijsturen, wat tot meer succes en groei van zijn onderneming leidde. Die gedachte vind ik nog steeds heel waardevol, leidend. Wat dat betreft overigens ook niets ten nadele van accountants – die kunnen prima heel goede rapportages opleveren – maar wij ‘pakken bewust terug op de boekhouder’, zoals ik dat noem. We gaan elke maand met de ondernemer om tafel, kijken dan naar de ontwikkeling van zijn marge, zijn werkkapitaal, hoe hij gedraaid heeft, wat hij anders kan doen. De cijfers daarvoor komen uit Silverfin.

Het is onze ambitie om door het hele jaar heen bij die ondernemer aanwezig te zijn, zodat hij elke maand relevante informatie heeft. In die zin is die deze maandelijkse bespreking voor ons de heilige graal. Je wordt geen trusted advisor – als ik die besmette term hier even mag aanhalen – door je klant een nieuwsbrief te sturen. Daarvoor moet je écht regelmatig met hem in gesprek over zijn cijfers en ambities. Dat lukt alleen wanneer je kunt beschikken over betrouwbare, actuele data. Dan krijg je de diepere zakelijke gesprekken, waar ook weer nieuwe vragen (en nieuwe omzet) uit voortkomen.’

Vooruitblik

‘Als ik vooruitkijk naar de grootste initiatieven die de branche de komende jaren (verder) in beweging gaat zetten, zie ik een paar dingen. Zo zal software steeds meer interconnected zijn. Ook zal steeds vaker kunstmatige intelligentie worden losgelaten op data om betrouwbare voorspellingen te kunnen doen.’ Schipperus benadrukt daarbij dat het voor zijn kantoor vooral belangrijk is om goed grip te krijgen op de administraties van onze klanten en de snelheid waarmee ze deze kunnen verwerken. ‘Uiteraard is dat bij complexe administraties soms nog best lastig. Wij kijken scherp naar het controleren en goed op orde krijgen van data en rapportages, en datakwaliteit speelt daarbij een belangrijke rol. Met de techniek van nu, hebben we in ieder geval steeds betere mogelijkheden op maandbasis, zowel voor de kleinere als de wat grotere onderneming. Wij zetten Silverfin hier ook bewust in om de validiteit van onze processen te borgen.’

Keuzes door het jaar heen

Schipperus vindt het belangrijk dat zijn kantoor ondernemers door het gehele jaar heen helpt om goede keuzes te maken. ‘Er verandert nu heel veel voor ondernemers. Met de maandrapportage die wij nu maken, kan de ondernemer zelf direct aan de knoppen draaien en het effect zien. Wat gebeurt er met zijn werkkapitaal, waar kunnen variabele kosten en vaste lasten worden teruggebracht, wat is zijn runway? Juist nu bedrijven weer een beetje op gang komen, is het superbelangrijk om scherp inzicht te hebben in de maandcijfers. Je moet je gewenste bezettingsgraad in beeld hebben, weten hoe je de komende jaren winstgevend kunt draaien, je omzetverwachtingen kennen tot het eind van het jaar, weten met welke cijfers je naar de bank toe moet als dat nodig is, enzovoorts!’

Benieuwd naar dit hele gesprek van Arjan Schipperus en Arthur Jager over de impact van technologie op groei? Beluister dan hier het webinar!