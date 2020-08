Accountant en belastingadviseur hebben meeste kans op een baan

Als accountant of belastingadviseur heb je ook in deze coronatijd nog steeds een goede kans op een baan. Dat blijkt uit onderzoek van UWV.

Voor het eerst sinds de corona-crisis heeft UWV weer in kaart gebracht in welke beroepen de vacatures moeilijk invulbaar zijn. Met het overzicht wordt duidelijk welke beroepen goede kansen bieden op werk en waar het zinvol is te investeren in scholing van bijvoorbeeld werkzoekenden. Het laatste overzicht dateert van september vorig jaar. Covid-19 heeft voor een hele andere arbeidsmarkt gezorgd. Personeelstekorten spelen in sommige branches niet meer en verwacht wordt dat de werkloosheid oploopt naar 7% of meer in 2021.

Grote behoefte aan kennis van rapportagestandaarden

Uit het overzicht blijkt dat er nog steeds veel vraag is naar accountants. De “standaard werkzaamheden” als controles/audits en het samenstellen van jaarrekening lopen gewoon door. Daarnaast is voor een deel van de NOW-aanvragen een accountantsverklaring noodzakelijk. Dit levert extra werkzaamheden op. Ook is er grote behoefte aan mensen met kennis van rapportagestandaarden en data-analyse technieken (BI).

Tekort aan OB- en transfer pricing-pecialisten

Naast accountants behoren ook belastingadviseurs tot de meest kansrijke beroepen. Werkgevers ervaren bijvoorbeeld een tekort aan specialisten op het gebied van omzetbelasting of ‘transfer pricing’. Verder zijn volgens UWV Customer Due Diligence (CDD) specialisten lastig te vinden. Deze specialisten, ook wel ‘Know Your Customer’-specialisten of Anti Money Launderinganalisten genoemd, worden ingezet om te toetsen of een relatie mogelijk verbonden is aan witwassen, fraude of terrorisme.

Bekijk hier de meest kansrijke beroepen.

Minst kansrijke beroepen

Mensen die een baan ambiëren als secretarieel medewerker, baliemedewerker bij een bank of postagentschap, bibliotheekmedewerker of drukkerijmedewerker hebben minder geluk. Deze functies behoren tot de minst kansrijke beroepen. Dit was ook al zo voor de coronacrisis en heeft te maken de digitalisering in deze beroepsgroepen. Hierdoor verdwijnt (een deel van) het werk en nemen de baankansen af.

Door coronacrisis getroffen branches

De horeca, verkoop, beveiliging en transport & logistiek kenden lange tijd een groot tekort aan mensen. De coronacrisis heeft daar een einde aan gemaakt. Zo zijn de kansen voor bijvoorbeeld koks, objectbeveiligers en buschauffeurs ineens een stuk kleiner geworden. Deze afname in kans op een baan kan iets tijdelijks zijn, maar waarschuwt UWV, het kan ook langer duren als het slechter gaat met de economie.

Bron: UWV