Korting dreigt nog altijd bij grootste pensioenfondsen

De drie grootste pensioenfondsen hebben maandag hun actuele dekkingsgraad gepubliceerd. Die is nog altijd dusdanig laag dat kortingen volgend jaar een steeds reëlere optie worden.

Het grootste pensioenfonds ABP zit het meest in de knel en meldt over juli een minimale daling van de dekkingsgraad naar 85,1%, tegen 85,2% in juni. Er is dus nog altijd een kleine 15% te weinig geld in kas om direct aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde over de laatste 12 maanden) staat nu op 89%, waar vanuit de overheid is aangegeven dat een pensioenfonds eind dit jaar in elk geval op 90% moet staan om kortingen te ontlopen. Die grens is al verlaagd vanaf 100% in verband met de coronacrisis. ABP heeft al sinds januari geen beleidsdekkingsgraad van boven de 90% gehad.

Zorg & Welzijn en PMT

Zorg & Welzijn staat er iets minder beroerd voor: de actuele dekkingsgraad was eind vorige maand 85,8%, een tiende procentpunt minder dan in juni. De beleidsdekkingsgraad is net boven de kortingsgrens: 90,2%. In juni was die graadmeter nog 91,0%. Bij metaal- en techniekfonds PMT was de actuele dekking eind juni 89,8%, tegen nog 89,4% eind juni. Maar de beleidsdekkingsgraad is een half procent gezakt naar 92,4%.

DNB had vorige maand nog gemeld dat in het tweede kwartaal de financiële positie van pensioenfondsen is verbeterd ten opzichte van het eerste kwartaal. De dekkingsgraad van alle pensioenfondsen tezamen was toen 92,9% en de beleidsdekkingsgraad stond op 96,8%.