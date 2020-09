Personalia | Roel Oosterveen benoemd tot nieuwe partner HLB Van Daal

Roel Oosterveen is per 1 september 2020 als fiscaal partner benoemd van HLB Van Daal Adviseurs en Accountants. Oosterveen is medeverantwoordelijk voor de fiscale advisering en dienstverlening bij het kantoor.

Roel Oosterveen

Roel Oosterveen (38) heeft 18 jaar ervaring in de fiscale advisering en dienstverlening en is sinds 1 november 2017 werkzaam bij HLB Van Daal. Roel is als belastingadviseur voornamelijk actief voor familiebedrijven.

HLB Van Daal

HLB Van Daal heeft circa 275 professionals in dienst en profileert zich als een fullservice advieskantoor voor het MKB in Zuid-Nederland. Het zelfstandige kantoor met vijf vestigingen in Brabant en Limburg is onderdeel van het nationale en internationale HLB-netwerk.