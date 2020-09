Silverfin inspireert accountants op 17 september in Fast Forward Studio

Het accountantsberoep staat nooit stil; de wereld verandert, er komen nieuwe technologieën bij en klanten willen sneller, beter en ánders worden bediend. Maar waar begin je, hoe bepaal je je strategie, welke software zet je als kantoor in om snel stappen voorwaarts te kunnen zetten?

Het antwoord op die vragen is niet eenduidig, maar connected accounting is een belangrijke vertrekrichting. Silverfin organiseert daarom op 17 september a.s. haar online Fast Forward Studio – om accountants en andere finance professionals te inspireren méér te doen met beschikbare technologie.

Silverfin kiest voor het format van een veilige online liveshow, aangevuld met een aantal van tevoren opgenomen ‘breakout sessions’. Tijdens deze verdiepingssessies gaan technology partners, klanten en medewerkers van Silverfin specifieker in op de topics uit de liveshow. Deze is in handen van een bekende (Belgische) tv-presentator en start om 15.30 uur. Het eerste onderdeel van de show staat in het teken van terminologie; want wat betekenen al die technologieën als AI, IoT, 5G, etc. nu eigenlijk voor het accountantsberoep? Wat brengt het, als je FinTech-oplossingen wilt implementeren ten behoeve van je klanten? En waar moet je daarbij op bedacht zijn?

Wordt connected accounting ‘het nieuwe normaal’?

Het lijkt erop dat connected accounting in de toekomst ‘het nieuwe normaal’ gaat worden. Alleen ligt dat ‘station’ voor sommige accountants wat verder weg in de toekomst dan voor andere. Kantoren zullen hoe dan ook (andere) technologie moeten inzetten, om goed in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van hun cliënten. Die willen immers vaker tussentijdse cijfers – vooral in deze onzekere tijd – en meer informatie vanuit benchmarking en data-analyse. Kantoren zullen daarom over voldoende data, tijd en tools moeten beschikken, om hun cliënten adviesdiensten met toegevoegde waarde te kunnen leveren, tegen een gezond tarief. Deze tweede live-sessie staat daarmee in het teken van het bepalen van de aangewezen technologische strategie om in ‘dat nieuwe normaal’ terecht te komen.

Echte verhalen over digitale transformatie

De derde sessie op het programma zou je misschien wel ‘de sessie van de echte verhalen’ mogen noemen. Vier belangrijke spelers in de accountancy vertellen tijdens deze sessie wat ze tegengekomen zijn tijdens de digitale transformatie van hun kantoor. Dat zijn geen opgeleukte, maar eerlijke verhalen. En daarmee verhalen die u houvast bieden om hier zelf verder mee aan de slag te gaan. De sprekers betrekken hierbij de veranderingen in het accountantsberoep, wijzigende klantbehoeften en wat je als kantoor nodig hebt om daar effectief en slim op in te spelen. Een van de sprekers is Martin de Bie van 216 Accountants en Brian Murphy van Deloitte Ireland.

Technosessie en Fireside chat

De voorlaatste sessie van de liveshow is een ‘technosessie’. Onder de titel ‘Bringing modern technology to accounting, how cloud, AI and Machine Learning…can serve accountants today’ worden in deze sessie de technologische mogelijkheden nader verkend. Hierbij geven Silverfins ‘marketplace partners’ op het gebied van AI, machine learning, benchmarking en cash tracking showcases van technische ontwikkelingen voor accountants.

Tijdens de laatste sessie mogen deelnemende studiogasten via de chat of live-cam hun vragen over de toekomst van accounting en technologie afvuren op de oprichters van Silverfin, Joris Van der Gucht en Tim Vandecasteele. De liveshow wordt in het Engels gegeven, maar krijgt een Franse en een Vlaamse voice over mee. Gedurende de show kunnen deelnemers participeren in een Quiz over de topics, waarbij Silverfin drie winnaars uitroept.

Deelname aan de Fast Forward Studio van Silverfin is gratis. Laat je inspireren en schrijf je in via deze link: https://hubs.ly/H0vhwy60