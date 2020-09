Belastingdienst lanceert campagne rondom life-events

Veranderingen als een scheiding of het kopen van een huis kunnen gevolgen hebben voor de belastingaangifte of de hoogte van toeslagen. Omdat niet iedereen dit weet is de Belastingdienst 11 september gestart met de bewustwordingscampagne ‘life events’. De gehele campagne loopt tot eind 2020.

De campagne is afgetrapt met een tv-spot en online video. Belangrijke onderwerpen voor deze campagne zijn het bezitten van een eigen woning, scheiden en kinderopvangtoeslag. Bij deze onderwerpen maken burgers de meeste fouten in hun aangifte. Ook krijgt de Belastingdienst hier veel vragen over.

Scheiden

Elk jaar scheiden gemiddeld 35.000 stellen, verbreken 2.300 stellen hun geregistreerd partnerschap en gaat een onbekend aantal samenwoners uit elkaar. Vaak weten zij niet wat voor fiscale gevolgen deze beslissing heeft. Bijvoorbeeld hoe het zit met de hypotheekrenteaftrek van het gezamenlijke huis nadat zij uit elkaar zijn gegaan.

Ook wachten scheidende stellen vaak te lang met het aanpassen van hun voorlopige aanslag en hun toeslagen. Dit kan ervoor zorgen dat ze deze moeten terugbetalen of niet krijgen waarop ze recht hebben. De Belastingdienst start daarom vandaag, op de Dag van de Scheiding, de campagne ‘Wilt u verder maar niet met elkaar’, met onder meer een persoonlijke scheiden-checklist.

Eigen woning

Alleen al in het eerste kwartaal van 2020 werden er 138.653 hypotheekaanvragen gedaan. Voor al deze mensen betekent dit dat hun aangifte net even wat anders is dan daarvoor. De Belastingdienst krijgt veel vragen over de hypotheekrenteaftrek en de mogelijkheid om eenmalige kosten af te trekken. In de campagne attendeert de Belastingdienst woningbezitters erop dat zij op de website veel fiscale informatie kunnen vinden en dat daar ook handige hulpmiddelen staan.

Kinderopvangtoeslag

Belastingdienst/Toeslagen wil dat ouders het juiste bedrag aan kinderopvangtoeslag ontvangen. Het is daarom van belang dat ouders op tijd belangrijke veranderingen doorgeven aan Belastingdienst/Toeslagen. Daarom is in de tv-commercial en online video over life events aandacht voor wat je moet regelen als je een kind krijgt. Op de radio zijn 2 spots te horen die ouders attenderen op gevolgen voor de kinderopvangtoeslag bij het wijzigen van hun inkomsten of opvanguren voor hun kind(eren). Wijzigingen kunnen snel worden doorgegeven via een toeslagen app en via Mijn Toeslagen.

Meer informatie

Bron: Belastingdienst