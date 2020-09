Livestream Accon avm over Prinsjesdag

Dinsdag is het Prinsjesdag. Accon avm grijpt de presentatie van de Miljoenennota aan om via YouTube livestreams te organiseren om 12 uur en om 14 uur. Er wordt met ondernemers gepraat over de belastingplannen van het kabinet.

Vlak voor en direct na de Troonrede gaan ondernemers in gesprek over de impact van de overheidsmaatregelen, onder leiding van commercieel directeur Lubbert van Dellen van Accon avm. Aan tafel zitten verder Sylvester Schenk, directeur Fiscale zaken bij het Register Belastingadviseurs, en de ondernemers Marcel Hielkema (arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor), Jaspar Roos (o.a. PlaybookToolkit en Limpid & co), Hilde Engels (De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor), Jolanda van der Steen (o.a. La Fontaine Training en JECKX), Bob van der Leeden (Human Office) en Timmo Terpstra (Peeze Koffiebranderij).

De uitzendingen zijn te volgen via het YouTube-kanaal van Accon avm.