Gedrag werknemers maakt thuiswerken zwakke plek voor bedrijven

Thuiswerken zet de cyberveiligheid bij bedrijven op het spel. Dat is één van de bevindingen uit een onderzoek in opdracht van Economische Zaken. Veel Nederlanders onderschatten de risico’s.

Vorig jaar kreeg de politie 66% meer aangiftes van cybercrime binnen. Maar dat had niet met onveilig gedrag te maken, vinden Nederlanders: ze denken dat zij goed op de hoogte zijn van hun digitale veiligheid en schatten de kans dat zij schade ondervinden van online risico’s in op 10%. Wie achterloopt op het gebied van online veiligheid, heeft daarnaast geen behoefte om dat te verbeteren. Het onderzoek is gedaan door Motivaction in het kader van de jaarlijkse bewustwordingscampagne Alert Online, die donderdag is begonnen. ‘Uit dit onderzoek komt dat Nederlanders hun digitale veiligheid overschatten en dat uiteindelijk dus gedrag een achilleshiel is’, aldus staatssecretaris Keijzer.

Voorzichtigheid versus struisvogelgedrag

Uit het onderzoek komen twee soorten digitaal actieve Nederlanders: zij die goed op de hoogte zijn van de technische kanten van internet en degenen die de digitale wereld omarmen als onderdeel van het sociale leven. ‘De eerste groep deelt liever niet (te) veel informatie over zichzelf online, omdat ze goed op de hoogte zijn van wat er allemaal met persoonlijke data kan worden gedaan. De laatste groep is lang niet altijd op de hoogte van digitale risico’s of wil deze niet zien. Zij vinden het geen probleem om informatie over zichzelf online te delen.’ De laatste groep gaat de risico’s van hun gedrag liever uit de weg en loopt dus relatief veel gevaar, aldus Keijzer.

Onveilige slimme apparaten

Uit het onderzoek blijkt dat het thuiswerken als gevolg van corona een potentieel zwakke plek is voor bedrijven. ‘Ondernemers en instellingen doen er meestal veel aan om de online veiligheid op orde te hebben, maar achter de voordeur worden door hun werknemers bijvoorbeeld lang niet altijd wachtwoorden van routers of modems aangepast. Bovendien bevinden zich vaak andere, digitaal onveilige slimme apparaten in het thuisnetwerk.’

Driekwart voelt zich veilig

Bijna driekwart van de thuiswerkers (73%) maakt zich zeer weinig zorgen over zijn online veiligheid tijdens het werk. Dat is meer dan vorig jaar (66%). Werkgevers zouden ook beter duidelijk moeten maken wat zij aan maatregelen treffen om thuiswerken mogelijk te maken: 57% van de thuiswerkers heeft daar geen idee van. De meerderheid weet niet wat veilig online gedrag op het werk inhoudt (57%) en wie thuis werkt, blijkt in drie op de tien gevallen thuis nog het standaardwachtwoord van de router te gebruiken.

Afspraken helpen

Wel maken bedrijven afspraken over hoe men zich veilig online moet gedragen, zo blijkt: dat weet bijna 70% van de werkende Nederlanders. Afspraken gaan vaak over het veilig versturen/uitwisselen van bestanden (35%), het gebruik maken van websites en/of e-mail (33%), dat alleen systeembeheerders software kunnen installeren (31%) en het versturen/uitwisselen van persoonsgegevens (31%). Als de afspraken duidelijk zijn, vinden werknemers het makkelijker om zich eraan te houden. ‘Door het hele onderzoek heen zien we dat het voorkomen van online risico’s scherper wordt gemonitord en nageleefd in de werksituatie dan in de privé-situatie. Bedrijven doen er veel aan om de online veiligheid op orde te hebben. Maar met het massale thuiswerken zou het thuisnetwerk en de thuissituatie wel eens de achilleshiel van het bedrijfsnetwerk kunnen worden; routerpaswoorden worden niet aangepast en kinderen maken gebruik van bedrijfshardware.’