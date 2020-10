ESJ Financial Engineering zet Silverfin in voor optimaal klantadvies

ESJ Financial Engineering is van oorsprong een advieskantoor met een sterk fiscale focus. Proactief adviseren vindt voornamelijk plaats tijdens het persoonlijk contact met de cliënt, ongeacht welke partij dit contact geïnitieerd heeft. Volgens het kantoor zijn cliënten ermee geholpen als ze vaker proactief advies krijgen over potentiële kansen en bedreigingen binnen hun bedrijf. En dan niet ad hoc, maar structureel én op basis van de cijfers van hun onderneming. Mede om dat proces te ondersteunen, koos ESJ recent voor Silverfin. Partner Susanne Tiel AA licht die keuze toe.

Susanne Tiel: ‘Ook binnen ons kantoor zijn we natuurlijk al jaren bezig met digitalisering – zowel intern als extern met de klant. Voor een groot deel van onze klanten kunnen we ook op maandbasis inzicht geven in de financiële status quo van hun bedrijf. De grootste meerwaarde van het werken met Silverfin zit voor ons in de mogelijkheid om nu proactief toegevoegde waarde te kunnen leveren aan onze klanten. We beschikken over bijna realtime data en hebben nu ook over klantdossiers heen meer inzicht in de aanwezige risico’s en kansen voor klanten. Vanuit het systeem komen nu concrete signalen, waarmee onze financial engineers de klant actief kunnen benaderen.

Daarnaast vind ik het heel functioneel dat je met deze tool nu ook snel weet of je klanten hebt die de NOW 3 nodig hebben of extra uitstel van betaling. Het werkt simpelweg niet als je die informatie uit allerlei losse lijstjes in Excel moet trekken. In Silverfin zijn hiervoor templates ontwikkeld, waardoor je die informatie er wel snel en makkelijk uit krijgt.’ Volgens Tiel dragen de adviessignalen die nu uit het systeem komen eraan bij dat klanten informatie op maat krijgen. ‘Een klant zit niet te wachten op een breed advies, maar op een heel specifiek advies – juist in deze tijd.’

Ontwikkelsnelheid en communicatieplatform

Inmiddels werkt ESJ een aantal weken met Silverfin. Gevraagd naar de afdronk van deze eerste weken, benadrukt Tiel als eerste dat ze onder de indruk is van de ontwikkelsnelheid van de leverancier. ‘Veel softwareleveranciers beloven heel veel, maar uiteindelijk is hun software dan toch niet helemaal compleet of sluit deze toch niet helemaal aan bij de behoefte. Silverfin is daar heel eerlijk, open en ondersteunend in. Hun reactie is: ‘Als een van jullie medewerkers langer dan 10 minuten iets moet zoeken voordat hij of zij het vindt, is dat een teken dat iets niet op de goede plek staat en passen we dat aan waar mogelijk’. Daarnaast vind ik het een pre dat we met deze oplossing nu ook een platform hebben waar alle communicatie wordt samengebracht.’

Strategisch plaatje

De implementatie van Silverfin past in ESJ’s strategie voor de komende jaren. Volgens Tiel helpt de tool om de informatie uit alle klantdata te vertalen in advieskansen en om workflows nog beter te structureren en te monitoren. ‘Bij alle maandelijkse afsluitingen halen we nu al gelijk de oneffenheden uit de administratie, waardoor het jaarrekeningproces vlotter kan worden doorlopen. Kort gezegd geeft Silverfin nog meer structuur aan wat we doen, ook over de verschillende vestigingen heen. Dit helpt onze organisatie op meerdere manieren verder.’

