Belastingdienst: neem KOR in overweging

De Belastingdienst spoort kleine ondernemers die omzetverlies lijden door de coronacrisis aan om goed na te gaan of zij komende jaren gebruik willen maken van de kleineondernemersregeling (KOR).

De KOR biedt vrijstelling van BTW aan ondernemers met een jaaromzet lager dan € 20.000. ‘Met het oog op eventuele gevolgen van het coronavirus, roept de Belastingdienst ondernemers op de afweging te maken of de regeling de komende jaren gunstig kan zijn voor hen.’ De verwachting is dat door de crisis meer ondernemers in aanmerking komen voor de KOR. Als KOR-deelnemer bereken je voor tenminste 3 jaar geen btw aan klanten, draag je geen BTW af en doe je geen BTW-aangifte meer.

Aanmelden voor 3 december

Nu is bij uitstek het moment om de voors en tegens goed af te wegen, aldus de fiscus. Aanmelding voor de regeling moet voor 3 december gebeuren. Een van de belangrijke punten is de inschatting of de omzet ook komende jaren onder de drempel blijft. ‘Als ondernemers boven de omzetgrens komen, vervalt de vrijstelling van BTW. Dat betekent dat ondernemers direct weer BTW in rekening moeten brengen, hun boekhouding moeten aanpassen en BTW-aangifte moeten doen. De omzet van alleen 2020 is, als deze door corona lager is dan gebruikelijk, geen goed uitgangspunt om direct te kiezen voor de KOR. We roepen ondernemers daarom op om na te gaan in welke gevallen de KOR passend en gunstig is.’

Vier situaties

Volgens de Belastingdienst zijn er vier situaties waarin deelnemen gunstig kan zijn:

Meer BTW betalen dan je terugkrijgt. Vrijstelling betekent ook geen BTW meer terugvragen. ‘Houd ook rekening met eventuele besparingen in tijd en geld, doordat je geen btw-aangifte hoeft te doen.’

De ondernemer heeft vooral particuliere klanten. ‘Als KOR-deelnemer breng je geen BTW meer in rekening aan jouw particuliere klanten, waardoor jouw product of dienst goedkoper zou kunnen worden voor hen. Bovendien ben je niet meer verplicht om een factuur te sturen.’

De jaaromzet is tijdelijk lager dan € 20.000.

Veel verwachte inkoopkosten en investeringen. ‘Dan kan het gunstiger zijn om nog even te wachten met deelname. Doordat je als KOR-deelnemer vrijgesteld bent van BTW, kun je ook geen BTW meer aftrekken van zakelijke kosten en investeringen.’

De KOR is met ingang van dit jaar vernieuwd. Voorheen was de af te dragen omzetbelasting leidend in de regeling, nu is dat de omzet zelf.