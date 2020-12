De backoffice accountant: welk type ben jij?

De backoffice accountant komt dichter bij het adviesproces te staan. Met zijn strategische analyses en inzichten, die hij op basis van data maakt, voorziet hij klanten en adviseurs van inzicht en stuurinformatie. Dit vraagt om een ander type medewerker op de backoffice.

Van iemand die zich voornamelijk bezighoudt met het verwerken van gegevens, tot iemand die een nadrukkelijke rol vertegenwoordigt in het adviesproces. In deze blog vind je een aantal van deze rollen. Vaak zal een backoffice accountant meerdere rollen in zich verenigen. Welk type backoffice accountant ben jij?

De techneut

Als backoffice accountant heb je veel technische kennis nodig om het administratieve proces te automatiseren. Weet jij alle ins en outs van software en volg jij nauwlettend de marktontwikkelingen? Weet jij welke technische oplossing voor welke klant het beste werkt? Kan jij zonder moeite schakelen met de softwareleverancier en begrijp je zijn[1] taal? Dan ben jij ‘De techneut’.

De communicator

In de nieuwe backoffice draait het om automatisering en digitalisering. Weet jij als backoffice accountant klanten te enthousiasmeren om facturen en bonnen digitaal aan te leveren? Weet jij als geen ander afwijkende zaken in het administratieve proces van de ondernemer te signaleren? Ben jij niet bang de telefoon te pakken, gevraagd of ongevraagd? En heb je kennis van en affiniteit met de klant? Dan ben jij ‘De communicator’.

De schrijver

De backoffice accountant is verantwoordelijk voor het begeleiden van een ondernemer van A tot Z. Van het verzorgen van de factuurverwerking tot aan het opstellen van rapportages. Weet jij het administratieve proces te digitaliseren en automatiseren, zodat jij de frontoffice eerder kan voorzien van advies- en managementrapportages? Bied jij als backoffice accountant ondersteuning aan de relatiebeheerder? Dan ben jij ‘De Schrijver’.

De analist

De backoffice accountant is als onderdeel van het proces verantwoordelijk voor het signaleren van verbeteringen en deze waar nodig door te voeren. Zorg jij voor het analyseren, evalueren en verbeteren van de geautomatiseerde en gedigitaliseerde processen? Om zo de efficiëntie van het administratieve proces te waarborgen? Dan ben jij ‘De Analist’.

De kenniswerker

Omdat de backoffice medewerker de verantwoordelijkheid heeft over de administratie van de klant is het belangrijk dat je over parate kennis beschikt. Ben jij op de hoogte over wet- en regelgeving en kan jij vragen van klanten beantwoorden? Weet jij wat er speelt in de branche van de klant en ben jij op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in die branche en (economische) uitdagingen? Dan ben jij ‘ De Kenniswerker’.

Door de technologische ontwikkelingen is de backoffice medewerker administraties sneller en foutlozer gaan verwerken. Door deze efficiencyslag verandert zijn rol. Laat medewerkers zelf bepalen in welke richting ze zich willen ontwikkelen. Door iemands rol aan te laten sluiten bij zijn persoonlijke interesse vergroot je de motivatie aanzienlijk. Op die manier wordt de transitie naar de nieuwe backoffice breder gedragen. Meer praktische tips voor het inrichten van je backoffice? Download het E-book: de ultieme gids voor accountants. Stap voor stap naar een efficiënte backoffice.

[1] overal waar hij staat kan ook zij gelezen worden

Bron: DizzyData