Personalia | Exact breidt managementteam uit met twee nieuwe benoemingen

Exact breidt zijn managementteam uit. Wiegert de Vos is benoemd tot Chief Commercial Officer (CCO) en Marcel van de Sandt gaat de functie van Chief Customer Success Officer (CCSO) bekleden.

De Vos (L) werkt al sinds 2008 voor Exact. Hij vervulde verschillende (senior) managementfuncties in programmamanagement, B2B-marketing en salesmanagement. In zijn nieuwe functie als CCO geeft hij leiding aan de verkooporganisatie en aan de zusterbedrijven.

Ook Van de Sandt (R) is een bekend gezicht binnen Exact. Hij begon in 1992 bij de softwareleverancier en heeft ervaring in managementfuncties in onder andere support, productmarketing en consultancy. In zijn nieuwe rol als CCSO is hij verantwoordelijk voor alle touchpoints in de after-sales customer journey en programma’s om de klanttevredenheid en retentie te verbeteren.

Zevenkoppig managementteam

Deze toevoegingen zijn niet de enige wijzigingen in het managementteam. Tijdens Exact Live, begin november, kondigde Exact al de benoeming van Paul Ramakers aan als CEO, als opvolger van Phill Robinson en aanvoerder van het zevenkoppige managementteam. Het Delftse softwarebedrijf is bovendien op zoek naar een achtste lid; er wordt momenteel gezocht naar een kandidaat om de vacature van Chief Product Officer (CPO) in te vullen.

Paul Ramakers, de kersverse CEO van Exact, is blij met de nieuwe aanstellingen in het managementteam: “Ik wil beide heren feliciteren met hun benoeming. Zowel Wiegert als Marcel werkt al geruime tijd voor Exact in verschillende functies. Ze hebben daarbij laten zien over veel leiderschapskwaliteiten te beschikken. Exact is een organisatie waar eigen talent kansen krijgt om te groeien. Dat hebben Wiegert en Marcel bewezen. Met hen gaan we door op de weg die we een paar jaar geleden zijn ingeslagen en waarbij we de kampioens-positie van Exact in