Zes op de tien retailbedrijven voorzien ontslagen

Ruim 60% van de retailbedrijven verwacht dit jaar mensen te moeten ontslaan, blijkt uit een flitspleiling van INretail. Dat voorziet, zeker met de verlenging van de winkelsluiting in zicht, een ‘tsunami aan faillissementen en ontslagen’.

De brancheorganisatie is niet wars van heftige beeldspraak: ‘Als de situatie niet verandert, wordt het een bloedbad. De voorraadvergoedingsregeling moet beter passend gemaakt worden en bestellingen afhalen bij de winkel moet groen licht krijgen.’ INretail hield zondag een snelle peiling onder 1.300 ondernemers. Van hen geeft ruim 60% aan dat nu al duidelijk is dat er ontslagen gaan vallen. ‘Tienduizenden banen staan op de tocht en de paniek is enorm. 80% van de deelnemers in onze branches is enorm bezorgd’, zegt algemeen directeur Jan Meerman. ‘Er dreigt een groot maatschappelijk probleem waarvan ook toekomstige generaties de lasten van moeten dragen.’

Geen zuinige boekhouder zijn

Meerman wil een realistische vergoeding van de overheid als de winkels (langer) dicht moeten. ‘Er is twintig miljoen voor de voorraadvergoeding gereserveerd, maar zelfs behoudende berekeningen tonen dat de totale schade richting een miljard euro gaat. Help al die in de kern gezonde familiebedrijven die vaak al generaties bestaan om te overleven. Nu moet je geen zuinige boekhouder zijn. Alles ligt nog vol met spullen van de feestdagenperiode en wintervoorraad nu de uitverkoop compleet in het water valt. De winkelvoorraad heeft een enorme waarde en moet grotendeels afgeschreven worden. Een realistische vergoeding is keihard nodig om te overleven. In de vergoedingsregeling zijn nu geen verschillen tussen branches verwerkt en daardoor past de regeling niet. Meer maatwerk is nodig.’

Voorjaarsleveringen in de knel

Volgens INretail stort het bedrijfsmodel in elkaar doordat de voorjaarsleveringen alweer voor de deur staan, terwijl winkels nog vol staan met onverkochte winterspullen. ‘En door alle gemiste omzet kunnen nieuwe voorraden niet betaald worden. De situatie infecteert de hele bedrijfskolom waarin honderdduizenden mensen werken.’

Afhalen

Naast de horeca en bouwmarkten moeten ook andere winkels een afhaalloket kunnen maken, vindt Meerman. ‘Dat kan veilig. Bezorgen en afhalen zijn de enige opties tijdens deze lockdown. Maak dat dan mogelijk. Vanaf maandag staat net als in de rest van Europa ook Duitsland afhalen in de winkel toe. Neem dat voorbeeld over en creëer zo een Europese aanpak. Nu gaat de winkel in de wijk, failliet terwijl dat te voorkomen is.’

Het kabinet maakt waarschijnlijk dinsdag bekend dat de ‘lockdown’ nog zeker drie weken gaat duren. Tegelijk zullen er opnieuw steunmaatregelen worden genomen voor ondernemers.