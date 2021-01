RA Verkruijsse voorzitter van Adviescollege ICT-toetsing

De ministerraad heeft de eerste drie leden benoemd van het Adviescollege ICT-toetsing. Onder hen is register-accountant Hans Verkruijsse. Het Adviescollege ziet als waakhond toe op alle ICT-projecten van de overheid.

Permanente waakhond

Het Adviescollege ICT-toetsing is de opvolger van het tijdelijke Bureau ICT-toetsing (BIT), dat in september 2015 van start ging. Eind 2019 besloot het kabinet onder politieke druk om de waakhond een permanente status te geven als een op afstand geplaatst onafhankelijk adviescollege en met een uitgebreider mandaat dan het BIT. Het Adviescollege ICT-toetsing telt maximaal vijf ict-deskundigen en wordt ondersteund door een ambtelijke organisatie met toetsspecialisten en -managers. Momenteel telt de organisatie veertien medewerkers.

Boven 5 miljoen

Ministeries zijn, net als voorheen, gehouden om alle projecten of -programma’s met een ict-component van meer dan vijf miljoen euro bij het Adviescollege ICT-toetsing aan te melden. Het orgaan beoordeelt vooraf de risico’s en de slaagkans van die ict-projecten of -programma’s en geeft adviezen ter verbetering. Het Adviescollege biedt zijn adviezen rechtstreeks aan de verantwoordelijke bewindspersoon of de Eerste of Tweede Kamer aan. Nieuw ten opzichte van het BIT is dat de toetsingsautoriteit zich ook richt op beheer- en onderhoudsactiviteiten en adviezen kan uitbrengen aan bewindslieden en het parlement, los van specifieke ict-projecten of -programma’s.

Verkruijsse

Per 1 januari 2020 zijn er drie leden benoemd. Voorzitter Hans Verkruijsse is registeraccountant en register EDP-auditor. Hij is emeritus hoogleraar bestuurlijke informatieverzorging. Verkruijsse trad in 2010 uit als partner van Ernst & Young. Jarenlang was hij internationaal en nationaal betrokken bij het uitvaardigen van regelgeving voor accountants, onder meer als voorzitter van XBRL Nederland. De twee andere leden zijn Rikky van Osch, chief information officer bij zorgverzekeraar ONVZ, en Paul Klint, softwareontwikkelaar, ‘research fellow’ bij het Centrum voor Wiskunde & Informatica (CWI) en emeritus hoogleraar software engineering bij de Universiteit van Amsterdam.

In het persbericht zegt Verkruijsse: ‘Het is een enorme eer om aan de slag te gaan als voorzitter van dit nieuw ingestelde Adviescollege. We leven in een tijd van steeds verdergaande digitalisering en dat vraagt ook wat van de Rijksoverheid. Beheersbaarheid van ICT-projecten krijgt daarom terecht meer prioriteit. Dat is goed, want we willen met elkaar zorgen dat overschrijding van kosten of mislukkingen van projecten minder voorkomen en waardevolle kennis over informatievoorziening meer gedeeld wordt.’