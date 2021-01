Silverfin publiceert rapport over status quo IT in accountancy

Wat is de stand van zaken op technologisch gebied voor accountants- en administratiekantoren? Voor het antwoord op die vraag peilde Silverfin zes experts uit de branche (onder wie Dirk Kreijkes, Martin de Bie en Jan Wietsma (namens de NBA)).

In het rapport dat dit opleverde, geven zij kraakhelder – en soms ook ongezouten – hun visie. En dan gaat het niet alleen over RGS, cloud boosting en process automation, maar ook over de cruciale vraag hoe je je mensen goed meeneemt in nieuwe IT.

De ontwikkelingen op IT-gebied gaan in razend tempo, tegen een decor waarin klanten sneller geholpen willen worden, met kwalitatief hoogwaardige diensten tegen een zo laag mogelijke prijs. Uiteraard is dat geen schokkend nieuws. Maar het plaatst de accountant wel voor de uitdaging om zijn klanten nóg meer te ondersteunen, nóg meer tevreden te stellen – op een voor hem of haar zo rendabel mogelijke manier. Je zult ook wel moéten, wanneer klantloyaliteit niet langer in beton gegoten is.

Meer dan puur aandacht voor techniek

In het rapport komt er veel voorbij. Het gaat onder andere over de impact van de grote overnames door softwareleveranciers, de verdere ontwikkeling van connected accounting, branchespecifieke boekhoudpakketten, AI, RGS en process automation. Maar de kracht van dit rapport ligt misschien ook juist wel in het feit dat dit het niveau ontstijgt van puur kijken naar technologie. Sommige kantoren hebben het gaan werken in de cloud bijvoorbeeld vooral gepercipieerd als ‘de aanschaf van een cloudproduct’. ‘Wie er zo over denkt, heeft het dus echt niet begrepen’, aldus Dirk Kreijkes (DOCCO IT). Werken in de cloud vraagt om een heldere cloudstrategie waarin je je medewerkers weet mee te nemen – en daar horen ook andere businessmodellen bij. In dit rapport is er daarom ook expliciet aandacht voor competenties en skills die de accountant van morgen nodig heeft.

Integrated reporting belangrijke ontwikkeling

Arjan Schipperus (RS Finance) signaleert als belangrijke ontwikkeling dat branchepakketten een steeds dominantere positie in het online boekhouddomein innemen, maar ook dat er steeds meer aandacht komt voor integrated reporting. ‘In een integrated report zeg je namelijk niet alleen iets over het resultaat, maar bijvoorbeeld ook over hoeveel paar schoenen er verkocht zijn, hoeveel pakketjes de deur uitgingen, wat de customer acquisition costs waren, enz. Al die informatie ligt besloten in de dataset van de ondernemer. Je moet dus weten hoe je die data op de juiste wijze ontsluit.’

Een van de meest verrassende constateringen in dit rapport? Er zit veel minder overlap in de verhalen van deze zes experts dan u misschien verwacht. Zes paar ogen kijken naar hetzelfde speelveld, maar elk paar ogen ziet weer andere dingen. Daardoor is het geheel ook meer geworden dan de som der delen.

Download het rapport hier