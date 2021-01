Jan Wietsma: ‘Belang klant zwaarder laten wegen bij nieuwe IT’

Welke belangrijke ontwikkelingen en trends op technologisch gebied hebben impact op kantoren en waar gaat het naartoe? In het nieuwe rapport van Silverfin ‘Focus on Connected Accounting’ delen Jan Wietsma (namens de NBA) en vijf andere experts uit de branche hun visie op de huidige stand van zaken van IT in accountancy.

Zo mogen accountants naar de mening van Jan Wietsma meer oog gaan hebben voor wat nieuwe IT voor hun cliënt betekent.

Jan Wietsma kijkt graag naar nieuwe technologie; reden waarom hij als bestuurder bij de NBA innovatie (waaronder Accounttech) in zijn portefeuille kreeg. Als persoon, bestuurder, beziet hij nieuwe technologie van nature graag in een bredere context, waarin medewerkers en klanten een belangrijke rol hebben in het succes ervan.

Cloud vereist slimme inrichting

Hoe kijkt Wietsma – na een jaar waarin men massaal is gaan werken in de cloud – naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van cloudtechnologie? ‘Het is prachtig dat de cloud ontegenzeggelijk veel mogelijkheden biedt, maar daar heb je pas wat aan als je het slim inricht. Wanneer je alleen je kantoor verhuist naar de cloud – maar je doet verder niets anders – dan gebeurt er niet zoveel. Er hoort een filosofie bij. Dit betekent ook dat de we de komende jaren anders moeten gaan aankijken tegen klantbedieningsconcepten. Hoe gaan we de klant (meer) centraal stellen in onze processen, welke tools gebruiken we daarvoor en wat is de meest efficiënte en rendabele manier om dat vorm te geven?’

Kijk eens in andere keukens

Wietsma: ‘Laten we eerlijk zijn: accountants hebben het nu vooral heel druk. Als ze naar IT kijken, gaat hun aandacht vooral uit naar het interne beheersingsvraagstuk. Ik zie dat ze minder bezig zijn met dat voor hun cliënt betekent. In die zin zouden accountants er goed aan doen om eens (vaker) te gaan kijken hoe bedrijven in andere sectoren dit aanpakken. Neem daar eens een kijkje in de keuken. Zo kun je soms heel goed zien hoe IT de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant kan verbeteren. Door IT-mogelijkheden beter te benutten, kunnen we in veel gevallen meer voor de cliënt doen dan we nu doen.’

Dit is een beknopte impressie van een fragment uit het interview met Jan Wietsma ten behoeve van het nieuwe rapport van Silverfin ‘Focus op Connected Accounting’. In dit rapport zijn de visies van 6 experts uit de branche op een aansprekende manier gebundeld. In de verhalen van hen zit – verrassend genoeg – minder overlap dan u waarschijnlijk verwacht. Zes paar ogen kijken naar hetzelfde speelveld, maar elk paar ogen ziet weer andere dingen.