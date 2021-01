Personalia | Richard van Zwol benoemd tot rvc-lid EY Nederland

Drs. Richard van Zwol (55) treedt per 1 februari 2021 toe als lid van de raad van commissarissen van accountants- en adviesorganisatie EY in Nederland.Hij volgt Steven van Eijck op die vanwege het bereiken van het einde van de tweede en daarmee laatste termijn niet meer benoembaar is, meldt het accountantskantoor.

Richard van Zwol

Richard van Zwol is sinds 1 oktober 2017 Staatsraad, lid van de Afdeling advisering van de Raad van State. In de periode 2013-2017 was hij secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de periode 2007-2011 bekleedde hij die functie op het ministerie van Algemene Zaken en in 2011-2013 op het ministerie van Financiën. Hij was sherpa van Nederland bij de G20 in 2009/2010 en secretaris van de kabinetsformaties in 2003 en 2006/2007. Voorheen was hij ambtenaar op de ministeries van Financiën, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Algemene Zaken. Van Zwol studeerde juridische bestuurswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.

De raad van commissarissen van EY Nederland bestaat per 1 februari 2021 uit de volgende vijf leden: Pauline van der Meer Mohr (voorzitter), Monique Maarsen, Tanja Nagel, Patrick Rottiers en Richard van Zwol.

Bron: EY